24.2 C
Istanbul
26.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Melih Gökçek yine alay konusu oldu

Melih Gökçek yine alay konusu oldu

birgun.net birgun.net

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ettirilen Melih Gökçek, sosyal medyada yine alay konusu oldu.

Sık sık Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla alay konusu olan Gökçek, bu sefer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili yaptığı paylaşımla tiye alındı.

2017 yılında atılan bir tweeti alıntılayıp, “Umarım Mansur Yavaş’a oy verenler farkı fark etmeye başlamıştır” yorumunu yapan Gökçek’e sosyal medya kullanıcıları o dönemde kendisinin başkan olduğunu hatırlattı.

Gökçek’in paylaşımının altı yorum yağmuruna tutulurken, sosyal medya kullanıcıları Gökçek ile dalga geçti.

İşte o paylaşım:

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,614AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Muğla’da elektrik akımına kapılan veteriner hayatını kaybetti

birgun.net -
Nevzat Çağlar TüfekçiMuğla Veteriner Hekimleri Odası üyesi,...
Devamını Oku

Gasp Büro Amirliği’ndeki tüm polislerin görev yeri değiştirildi

birgun.net -
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin...
Devamını Oku

UEFA’nın ‘sezonun golü’ adayları belli oldu

birgun.net -
UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi.
Devamını Oku

Fenerbahçe, Schneiderlin transferi için Everton ile anlaştı

birgun.net -
Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kiralamak için kulübü Everton ile...
Devamını Oku

CHP: Merkez Bankası son faiz indirimi ile itibar kaybetti

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...
Devamını Oku

Avrupa Birliği’nden ABD’nin ‘idam cezası’ kararına tepki

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacak olmasına "şiddetle...
Devamını Oku

MHP’li başkan görevden alındı

birgun.net -
MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı, parti içindeki uygunsuz davranışları nedeniyle görevden...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Pagos Üretici Pazarı’na ulaşım kolaylığı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Kadifekale’de ikincisi kurulacak 'Üretici Pazarı'na...
Devamını Oku

La Liga’da ‘maç günü’ tartışması

birgun.net -
İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) sorumlu hakimin aldığı, İspanya 1. Ligi (La Liga)...
Devamını Oku

Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Giresun'un iç kesimleriyle Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi