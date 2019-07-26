Melih Gökçek yine alay konusu oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ettirilen Melih Gökçek, sosyal medyada yine alay konusu oldu.

Sık sık Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla alay konusu olan Gökçek, bu sefer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili yaptığı paylaşımla tiye alındı.

2017 yılında atılan bir tweeti alıntılayıp, “Umarım Mansur Yavaş’a oy verenler farkı fark etmeye başlamıştır” yorumunu yapan Gökçek’e sosyal medya kullanıcıları o dönemde kendisinin başkan olduğunu hatırlattı.

Gökçek’in paylaşımının altı yorum yağmuruna tutulurken, sosyal medya kullanıcıları Gökçek ile dalga geçti.

İşte o paylaşım: