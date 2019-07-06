21.6 C
Istanbul
07.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Melih Gökçek'ten belediye deposunda bulunan jet ski hakkında açıklama

Melih Gökçek’ten belediye deposunda bulunan jet ski hakkında açıklama

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, belediye deposunda bulunan jet skiye ilişkin açıklama yaparak, jet skinin "Ramazan şenlikleri için" alındığını söyledi.

birgun.net birgun.net

Melih Gökçek’in 24 yıl aralıksız başkanlık yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin deposunda jet ski bulunmuştu.

Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek jet skinin “Ramazan şenlikleri” için alındığını öne sürdü.

Gökçek, açıklamasında “Sahibi bilinmiyor dediğiniz jet ski 2010 yılında Ramazan şenlikleri dolayısıyla alınan ve ASKİ envanterinde bir araçtır. Yeni ABB depocuları, ANFA Genel Müdürü ve basın müşavirleri konunun cahili olunca hem kendilerini hem de Yavaş’ı böyle rezil ediyorlar” dedi.

Ankara’da belediye deposundan jet ski çıktı

İlginizi çekebilir:  Tek tutuklu kalmadı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,168AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu: Haktan, hukuktan, adaletten asla vazgeçmeyeceğim

birgun.net -
Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından 21’nci kez düzenlenen Karadeniz Ereğli Uluslararası Sevgi Barış...
Devamını Oku

Çatalca’da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı

birgun.net -
Çatalca'da piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 23 kişi yaralandı.
Devamını Oku

Düzce’de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

birgun.net -
Düzce'de TEM yolunda, yol çizgi çalışması yapan Karayolları'na ait araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak...
Devamını Oku

ABD’nin Florida eyaletinde patlama

birgun.net -
ABD'nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonucu en...
Devamını Oku

Basın örgütlerinden SETA’nın gazetecileri fişlemesine tepki

birgun.net -
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı (SETA) tarafından yayımlanan “Uluslararası Medya Kuruluşlarının...
Devamını Oku

Almanya’dan İtalya’ya çağrı: Limanları kurtarma gemilerine açın

birgun.net -
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, İtalya'nın limanlarını kurtarma gemilerine açmasını istedi.
Devamını Oku

Morata, Atletico Madrid’de

birgun.net -
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, İspanyol futbolcu Alvaro Morata'yı renklerine...
Devamını Oku

Reyhanlı’da patlama sonrası gözaltılar

birgun.net -
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Cuma günü patlayan ve 3 Suriyelinin hayatını kaybettiği bomba...
Devamını Oku

Kawhi Leonard, Clippers’ta

birgun.net -
Toronto Raptors ile şampiyonluğa ulaşan ve finallerin MVP'si seçilen Kawhi Leonard, Los...
Devamını Oku

Sahte alkol olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı, 16 kişinin tedavisi sürüyor

birgun.net -
Mersin'de son bir hafta içerisinde 7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi