Melih Gökçek’ten belediye deposunda bulunan jet ski hakkında açıklama

Melih Gökçek’in 24 yıl aralıksız başkanlık yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin deposunda jet ski bulunmuştu.

Twitter üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek jet skinin “Ramazan şenlikleri” için alındığını öne sürdü.

Gökçek, açıklamasında “Sahibi bilinmiyor dediğiniz jet ski 2010 yılında Ramazan şenlikleri dolayısıyla alınan ve ASKİ envanterinde bir araçtır. Yeni ABB depocuları, ANFA Genel Müdürü ve basın müşavirleri konunun cahili olunca hem kendilerini hem de Yavaş’ı böyle rezil ediyorlar” dedi.