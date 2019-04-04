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04.04.2019
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Meme kanseri 50 yaş altına indi

Dünya Sağlık Örgütü’nün kanser verilerine göre dünya genelinde son 6 yılda kanser görülme sıklığı 4 milyon artarak 18 milyona yükseldi. Türkiye’de ise yılda 170 bin kişiye kanser tanısı konulurken, gençlerde meme kanseri riski arttı

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Kanser hastalığı dünyada ve ülkede nedeni bilinen ölümler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak ve erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla her yıl 1-7 Nisan tarihleri arası Kanser Haftası olarak kutlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı 2018 yılına ait kanser verilerine göre, son 6 yılda kanser görülme sıklığı 4 milyon daha artarak 18 milyon oldu. Eğer önlem alınmazsa bu rakam 2040 yılında 40 milyona çıkacak. Dünyada her yıl görülen kanser sayısı ve her yıl kanserden ölen insan sayısının ise 16 buçuk milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede yılda 170 bin kişiye kanser tanısı konuluyor. Yıllık kanser görülme sıklığı erkeklerde 100 binde 280, kadınlarda ise 100 binde 172.

Yüzde 60’ı tedavi edilebilir

İzmir Kanserle Mücadeleyi Destekleme Derneği Başkanı Mevlüt Yılmaz, toplumda kanser ile ilgili farkındalığın olmadığına dikkat çekti. Yılmaz, “Kanser toplumda çok konuşulmasına karşın iyi bilinmiyor. İyileşme algısı da bu nedenle düşük. Tıp, kanserlerin yüzde 60’ını tedavi edebiliyor” dedi.

2000’li yıllardan itibaren meme, rahim ağzı, bağırsak gibi sık görülen kanser türlerine bağlı ölüm oranlarında azalma görüldüğünü ifade eden Yılmaz, erken tanıyla birlikte tarama yöntemlerinin birlikte ilerlediğini kaydetti.

Kadın ve erkeklerde görülen kanser türlerinin değişiklik gösterdiğini söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Erkeklerde en sık görülen kanserler akciğer, prostat kanseri ve mesane kanseridir. Kadınlarda en sık görülen kanserler ise meme kanseri, tiroid kanseri ve kolorektal kanseridir. Genç bir nüfusa sahip olduğumuz için meme kanseri gelişmiş ülkelerde 60’lı yaşlarda görülürken ülkemizde 50 yaş altında meme kanseri görülme sıklığı dünya ortalamalarının çok üstünde. Zaman içinde kadınlarda sigara içimi arttığı için kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığı artıyor.”

Ameliyat yöntemleri iyileşiyor

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Türken ise ameliyat yöntemlerinde iyileşmeler olduğunu aktardı. Türken, “Örneğin, meme kanserinde eskiden organın tümü alınırdı. Şimdi kısıtlı cerrahi uygulanıyor. Işın tedavisinde akıllı füzeler gibi hedefi takıp eden, şaşırmayan yöntemler gündemde” ifadesini kullandı.

Katkı maddeli gıdaların tercih edilmesi, hareketsiz yaşam tarzı, çevre kirliliği ve sigaranın kanseri tetiklediğini kaydeden Türken, kansere yakalanmamak için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:

  • Sağlıklı beslenin, katkı maddeli yiyeceklerden uzak durun. Obezite kanser ile yakından ilişkili.
  • Düzenli egzersiz onkolojik açıdan da koruyucu olduğu için egzersiz yapın.
  • Sigarayı bırakın. Elektronik sigara da kullanmayın.
  • Güneşin zararlı ışınlarından korunun.
  • Uyku düzenine dikkat edin. Aynı saatte yatıp kalkın ve öğün saatleriniz belli olsun.

En çok ölüm akciğer kanserinde

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2018 yılına ait kanser verilerine göre en çok görülen kanser türleri şöyle:

  • Akciğer kanseri
  • Meme kanseri
  • Kalın bağırsak kanseri
  • Prostat kanseri

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