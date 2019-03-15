Memet Ali Alabora Gezi iddianamesi hakkında ilk kez konuştu

Oyuncu Memet Ali Alabora, Gezi Direnişi iddianamesiyle ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu.

Euronews’ten Rengin Arslan’ın sorularını yanıtlayan Alabora, Gezi Parkı direnişinin üzerinden yaklaşık 6 yıl geçtikten sonra ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak’ iddiasıyla yargılanacak.

İddianameyle ilgili olarak “İdrak etmekte güçlük çektim” diyen Alabora, “Sarsıldım, şoke oldum ve anlamakta, idrak etmekte güçlük çektim ama bu da şöyle bir güç verdi. Müebbetle yargılandığımız bir tiyatro oyunu yüzünden, müebbetle yargılanacağımızı öğrendiğimiz bir günde başka bir tiyatro oyunuyla dünyanın başka bir yerinde köy köy kasaba kasaba o hikâyeyi paylaşmak için hayata devam ediyor olmak, üretmeye devam ediyor olmak bazılarına küçük görünebilir ama bana çok güç veren bir şey oldu” dedi.

İddianamenin içinde iddia edilen hiçbir şeyin gerçek olmadığına dikkat çeken Alabora, “Karşınızda gerçekle hiçbir bağı olmayan bir şey olduğu zaman açıkçası biraz paralize de oluyorsunuz. Bir yerinden gerçekle bir ilişkisi olsa, savunabileceğiniz bir şey olur” ifadesini kullandı.

Bir gün Türkiye’de de üretmeye devam etmek istediğini belirten Alabora, “Tabii ki Türkiye’de üretmeye devam etmek, paylaşmaya devam etmek isterim. Hele ki şimdi daha uluslararası bir tecrübeyle bir gün başka bir şeye dönüşebilir, bir gün, umarım” ifadelerini kullandı.