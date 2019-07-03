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03.07.2019
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Memur ve emekli maaşına yapılacak zam belli oldu

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında yükselecek.

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TÜİK’in açıklamış olduğu Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından memurlar, sözleşmeli personeller ve memur emeklilerinin ne kadar enflasyon farkı alacağı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre TÜFE yıllık yüzde 15.72 olarak gerçekleşti. Aylık TÜFE ise yüzde 0.03 oranında artış gösterdi. 

Bununla birlikte memurlara ve memur emeklilerine yapılacak zam oranı belli oldu. 

Buna bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

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