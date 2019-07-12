21.5 C
Istanbul
12.07.2019
Anasayfa Ege'de BirGün Menderes Belediyesi'nden sokakta yaşayan hayvanlar için mama ve su kabı

Menderes Belediyesi’nden sokakta yaşayan hayvanlar için mama ve su kabı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Menderes Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliğinde sokakta yaşayan hayvanlar için “Sen de el ver, bir kap su ve mama koy insanlığın eli ol” kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede ki esnafa mama ve su kabı dağıtımı gerçekleştiriliyor. Bin çift kabın verileceği kampanyada ilk kapları Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar dağıttı.

Can dostları önemsiyoruz

Belediye olarak can dostların her zaman yanında olduklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Her canlı gibi sokakta yaşayan hayvanlarımızın da yaşam hakkı var. Onların bu hakkını da korumak bizim başlıca görevlerimiz arasında. Görev süremizin ilk 100 gününde 435 kedi ve köpeğimizin kısırlaştırmasını gerçekleştirdik, sokakta yaşayan 491 hayvanımızın da tedavisini yaptık. Menderes’te can dostlarımızın en büyük destekçisi biz olacağız” dedi.

Kaplar bizden, sevgi hepimizden

HAYTAP ile ortaklaşa çalışarak sokak hayvanlarının sesi olduklarını kaydeden Başkan Kayalar, “ Sıcakların bastırmasıyla sokak hayvanlarının doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmesi için HAYTAP ile birlikte ortak bir proje başlattık. Bu proje kapsamında Menderes Belediyesi olarak bin çift mama ve su kabını esnafımıza dağıtıyoruz. Esnafımızın iş yerleri önünde yer alacak kaplara su ve mama koymalarını istiyoruz. Onların da can dostlarımız için duyarlı olması bizleri mutlu etti. Tüm esnaf kardeşlerime teşekkür ederim. Mama ve su kaplarımızdan almak isteyen tüm vatandaşlarımız da belediyemizin veteriner işler müdürlüğüne başvurarak ücretsiz kaplarımızdan alabilirler. Dünya üzerinde hayatı paylaştığımız can dostlarımızı sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İlginizi çekebilir:  Bayraklı'da toplu sözleşme sevinci

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,270AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Menderes Belediyesi’nden sokakta yaşayan hayvanlar için mama ve su kabı

BİRGÜN İZMİR -
Menderes Belediyesi ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliğinde sokakta yaşayan hayvanlar için...
Devamını Oku

Muğla Tazelenme Üniversitesi’nin kendini genç hisseden yaşlı hastaları

BİRGÜN İZMİR -
Nevzat Çağlar TüfekçiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi içinde...
Devamını Oku

Ali Babacan yeni parti kararını erteledi: Çipras’tan bir farkımız kalmaz

birgun.net -
AKP'den istifa eden eski başbakan yardımcısı Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararını...
Devamını Oku

Ruhları sevmeyi denemek

birgun.net -
PINAR ALPAYBazı yazarlarla aynı dönemde yaşamak ne...
Devamını Oku

Çocuklar DENEK değildir

birgun.net -
MEHMET ÖZÇATALOĞLUBir çocuk sahibi olacağını öğrendiği gün...
Devamını Oku

Sosyal medya fenomeni ‘Pucca’ hakkında 5 yıl 10 ay hapis kararı

birgun.net -
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla yargılana 'Pucca'...
Devamını Oku

Sherlock Holmes 3 geliyor: Dexter Fletcher yönetecek

birgun.net -
Robert Downey Jr. ve Jude Law’ın başrollerini üstlendiği Sherlock Holmes serisinin yeni...
Devamını Oku

La Casa de Papel’e 4 yeni şehir ismi

birgun.net -
Netflix'in popüler yapımlarından La Casa de Papel'in üçüncü sezonunun hangi tarihte ekranlarda...
Devamını Oku

MSB: S-400’ün intikaline başlandı

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı, S-400'lerin Türkiye'ye intikaline bugün itibarıyla başlandığını duyurdu.
Devamını Oku

Jandarma Genel Komutanlığı’nda FETÖ operasyonu

birgun.net -
"FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 46'sı muvazzaf 49 kişi...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi