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06.06.2019
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Menderes’te sokak kütüphanesi kurulacak

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Menderes’te Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ı tebrik için gelen vatandaşların getirdiği kitaplarla sokak kütüphanesi kurulacak.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın çağrısı ile tebrik için gelenlerin getirdiği kitapların sayısının 5 bini geçtiği belirtildi. Kayalar’a her gün tebrik için gelen yüzlerce kişinin getirdiği kitaplar için makam odasında ayrı bir köşe oluşturuldu. Kitap köşesinde toplanan tüm kitaplar her hafta sonu belediye kütüphanesine götürülüyor.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Belediye başkanı seçildikten sonra tebrik ziyaretine gelen hemşehrilerimizin kitap hediyeleri beni çok mutlu etti. Yapmış olduğumuz çağrıyla her gün yüzlerce kitap gelmeye devam ediyor. Tüm vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ederim” dedi.

Gelen kitapların belediye kütüphanesinde kayıt altına alındığını kaydeden Kayalar, “Seçim vaatlerimizden birisi de sokak kütüphanesi kurmaktı. Menderes’te gerçekleştireceğimiz tüm çalışmalarımızı vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğiz. Kuracağımız sokak kütüphanesi de bunun en güzel örneği olacak. Sokak kütüphanemiz onların hediye ettiği kitaplardan oluşacak” diye konuştu.

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