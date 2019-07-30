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30.07.2019
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Menemen Belediye Başkanı Aksoy’dan ‘akraba ataması’ iddiasına yalanlama

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un, akrabası ve eski dönem Koyundere Belediye Başkanı olan İrfan Aras’ı başdanışmanı olarak atadığı yönündeki iddialar yalanlandı. Menemen Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Serdar Aksoy’un Aras’la yalnızca fikir alışverişinde bulunduğu ve başdanışman olarak atandığı yönünde çıkan haberlerin çirkin bir iftira olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Menemen’e hizmet etmiş eski dönem Belediye Başkanları ile işbirliği içinde hareket eden, görüş alışverişinde bulunan Başkan Serdar Aksoy, Menemen için birlik içinde daha başarılı projeleri hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Adaylığı belli olduğu günden itibaren eski dönem belediye başkanları Kadir Yıldırım, Nurgül Uçar ve İrfan Aras’ın desteğini her zaman gören Başkan Aksoy, seçimin kazanılmasından sonra da bu isimlerle sürekli görüş alışverişinde bulunmuş ve kendilerini bir nevi danışma kurulu olarak tanımlamış, Menemen’e hizmetlerinden dolayı da onurlandırmak için plaket vermiştir. Siyasi deneyimleri, görüş ve fikirleriyle her zaman Serdar Aksoy’un yanında yer almış bu eski dönem belediye başkanları için herhangi bir görevlendirme yapılmamıştır” denildi.

“Kendisinin deneyimlerinden faydalandığı, danıştığı birinin ‘başdanışman’ olarak lanse edilmesi çirkin bir iftiradan ibarettir” denilen açıklamada, “Görevde bulunduğu 100 günlük süreçte 5 yıllık belediye başkanlarından daha fazla projeyi hayata geçiren, seçim döneminde verdiği sözleri bir bir gerçekleştiren Başkan Aksoy, bu tür haberlerle gündeme gelmekten dolayı son derece rahatsızdır. Başkan Serdar Aksoy, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afyon Sandıklı’daki Cumhuriyet Halk Partisi toplantısında açıkladığı 7 maddelik ilkeyi kendine şiar olarak kabul ediyor ve hiç kimsenin kendilerini yollarından döndüremeyeceklerini kesin bir dille açıklıyor” ifadeleri kullanıldı.

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