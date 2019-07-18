Menemen’de AKP Gençlik Kolları yönetimi CHP’ye geçti

AKP Menemen Gençlik Kolları Başkanı Haldun Çakmak ve yönetim kurulundan toplamda 9 kişi istifa ederek, CHP’ye katıldı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un katılımıyla gerçekleşen toplantı CHP Menemen İlçe Başkanlığı’nda gerçekleşti.

“HEDEF BAŞKANLIK SİSTEMİNE HAYIR DEMEKTİR”

Hayal gibi gözüken şehirlerin AKP’den tek tek alındığını vurgulayan CHP Menemen İlçe Başkanı Serdar Değirmenci, “Birçok parti şaşalı yıllar yaşamıştır ama sonradan yıkılıp gitmiştir. Ancak CHP hala dimdik ayaktadır. Otel odalarında kurulmuş bir parti değildir, İstiklal Savışı’ndan çıkmıştır. Devleti ve demokrasiyi kuran partidir. Cumhuriyeti ilan eden partidir. Çok partili hayata geçişi sağlayan partidir. Türkiye’nin geçmişinde CHP vardır, geleceğinde de her zaman olacaktır. Son yerel seçimler göstermiştir ki, Türkiye’nin büyükşehirlerini kazanmıştır. Hayal gibi gözüken şehirler, AKP’den tek tek alındı. Bundan sonraki hedef başkanlık sistemine hayır demek olacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için çalışacağız. Bunun önemi kavranmıştır. Bunu gören AKP’li arkadaşlarımız Menemen’de bizimle olmak için başvurmuşlardır. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra bize güç katacaklarına inanıyorum. Hepsine CHP üyesi olarak başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“CHP VİCDAN HAREKETİDİR”

CHP’nin kapısının herkese açık olduğunu belirten Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Artık nereden gelmiş olursa olsun, kimliği ne olursa olsun CHP’nin herkese kapısı açıktır. AKP’nin eski gençlik kolları başkanı ve yöneticileriyle görüştük ve cesur bir karar aldılar. Bu ortak paydayı güçlendirerek devam etmek zorundayız. CHP yerel seçim sonrasında bir vicdan hareketinin başı olduğunu göstermiştir. Türkiye’de vicdanlı herkesin, hangi kesimden ve siyasal gelenekten gelirse gelsin vicdanlı insanların bir araya geldiği partidir. Önümüzdeki iklim çok farklı bir siyasal iklimdir. Bu ocak herkese açık ve herkes kendi kimliği ve iddiaları ile buradadır. CHP artık vicdan hareketi olduğunu gösteriyor, herkes yüzünü CHP’ye dönmeye devam edecektir. Yolumuz Atatürk’ün yolu ve tam bağımsız Türkiye’nin yolu olsun” diye konuştu.

“ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARDAN DOLAYI İSTİFA ETTİM”

Son dönemde AKP’nin halkın görüşlerini dikkate almadığını söyleyen Haldun Çakmak, “Partimdeki antidemokratik uygulamalardan, toplumun ciddi bir kesiminin ötekileştirildiği, fikir ve görüşlerinin dikkate alınmadığı, toplumu kutuplaştırıcı söylemlerden dolayı istifa ettim. Menemen’e yeni soluk getiren, toplumu ortak paydada buluşturmuş olan ve ülkemizin toplumsak barışına ön ayak olan Menemen Belediye Başkanı Sayın Serdar Aksoy’un sağlıklı tutumlarından kaynaklı almış olduğumuz karar gereği CHP’ye katıldığımızı beyan ederiz” ifadelerini kullandı.