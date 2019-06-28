Menemen’de ‘Engelli Çalışma Toplantısı’ yapıldı

Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi ve Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Aksoy’un öncülüğünde gerçekleşen Engelli Çalışma Toplantısı, Kubilay Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Menemen Belediyesi bünyesinde kurulacak olan “Engelli Hizmetleri Birimi”nin çalışmalarının konuşulduğu, istek ve önerilerin paylaşıldığı toplantıya; Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Akın ve aynı birimden meslek elemanları, Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker, PKU Fenilketanüri Derneği Başkanı Songül Korkmaz, Elele Derneği Başkanı Canan Bedük, Çağnur Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, Efes Özel Eğitim ve Rehberlik Merkezi temsilcileri, Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi temsilcileri, Menemen Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi elemanları, Halk Eğitim Merkezi yetkileri ile engelli anneleri ve engelli bireyler katıldı.

Dört bölümde gerçekleşen toplantıda, yerel ve merkezi yönetim birimlerinin, derneklerin ve özel merkezlerin üretmiş olduğu etkinlik ve hizmetler paylaşıldı, temel sorunlar üzerinde tartışıldı ve son olarak kentin engelli ihtiyaçlarına yönelik yerel yönetimin verebileceği hizmetler, katkılar görüşüldü. Ortak fikir birliğine varılan Engelli Çalışma Toplantısı kapanışında ise; STK’lerin, kurumların, engelli ve engelli ailelerinin önerileri alındı.

Toplantıya engelliler adına katılan gönüllü sosyal çalışmacı Meryem Çınar, Belediye Başkanı Serdar Aksoy’a işaret dilinde başkanın adının yazılı olduğu bir tablo hediye etti. Çınar toplantıda ayrıca, işitme engelli ve diğer engelli vatandaşların yaşadıkları sorunları anlattı, taleplerini iletti.

Engelli Çalışma Toplantısı’nın ikincisi de önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.