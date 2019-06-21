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21.06.2019
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Menemen’de ‘Halk Meclisi’ kuruldu: “Terzi Fikri’yi rol model aldık”

Menemen’de Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un katılımıyla Menemen Halk Meclisi kuruldu. Başkan Aksoy, "Biz Terzi Fikri anlayışıyla halka her şeyi anlatacağız ve birlikte yürüyeceğiz. Biz Terzi Fikri’yi rol model olarak aldık" dedi.

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BERKAY SAĞOL

31 Mart yerel seçim sürecinde ‘halkçı belediyecilik’ anlayışını ön plana çıkaran Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, seçim süreci içerisinde önemli vaatlerinden biri olan Halk Meclisleri fikrini hayata geçirdi. Halk Meclisi’nin ilk buluşması Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşti.

Serdar Aksoy, “Bugün itibariyle bir ezberi bozuyoruz. Bugün sizlerin karşısına hesap vermeye geldik. Geçmiş döneme ait hesap vermeye, gelecek döneme ilişkin bilgiler vermeye geldik. Bugünden itibaren kararları hep beraber alacağız. Biz Terzi Fikri anlayışıyla halka her şeyi anlatacağız ve birlikte yürüyeceğiz. Biz Terzi Fikri’yi rol model olarak almışız” dedi.

İptal edilen toplu iş sözleşmesine değinen Aksoy, “2 aylık süreçte 2 farklı sıkıntıyla uğraştık. Bir önceki belediye ve sendika arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi gereğince belediye personeli net olarak 6 bin 500 lira maaş alıyordu. Biz bu toplu iş sözleşmesini iptal etmek zorunda kaldık. Apar topar yapılmış bu toplu iş sözleşmesinde iş güvenliği maddesi yoktu. Yani işçinin başına bir kaza gelmesi halinde işçinin herhangi bir garantisi yoktu. 20 yıl boyunca yapılmamış bir şeyi biz yaparak belediye personelinin iş güvenliğini sağladık” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ GENÇLERİ KURTARMAK”

Menemen Belediyespor ile ilgili yaşanan gayrimenkul sorunuyla ilgili konuşan Aksoy, “Menemen Belediyesi’ne ait olan malların tamamının başka şahıslara kiraya verilmesiydi. Şu anda Menemen Belediyesine ait olan mallar artık belediyenin elindedir. Bu birinci temel husustur. Bundan sonra gelirimiz hızla artacak ve yatırımlar yapılacak. Biz bundan sonra Menemen halkının şampiyonluğu için mücadele edeceğiz. Bizim sporda hedefimiz gençlerimizi uyuşturucudan, terörden ve kötü yola düşmekten kurtarmak” diye konuştu.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy

“MENEMEN’DE FAYTON KULLANILMAYACAK”

Atlara ve hayvanlara yönelik şiddeti yok etmek istediklerini belirten Aksoy, “Bundan sonra Menemen’de fayton olmayacak. Çünkü burada atlara yönelik bir şiddetin var olduğu söyleniyordu. Dolayısıyla biz faytonları kaldırdık. Sokak kedileri ve köpekleri için projemiz başladı. Hayvan barınağı şeklinde projemiz Seyrekköy’de başladı. Biz bu proje için yeni araçlar temin ederek, yeni bir ekip kurduk” dedi.

Aksoy, “Kadın ve gençlik dayanışma merkezleri sözümüz vardı. İlk kadın dayanışma merkezi ve kreş projemizin inşaatına başlandı. Biz kadınlar üretsin, üretimin içinde yer alsın istiyoruz ve kreşlere gelen çocuklar için herhangi bir ücret alınmayacak. Gençliği üretime, sanata ve spora teşvik etmek için ilk etapta 2 tane kadın dayanışma 1 tane de gençlik dayanışma merkezi projemiz var. Ayrıca Seyrek’te tüzel kişilere kiralanan belediyeye ait binayı geri aldık. Oraya belediyeye ait biz kız yurdu yapacağız” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE BAŞKANI HALKA HESAP VERECEK”

Halk Meclisi’ne her siyasi partiden ve STK’den temsilci isteyeceklerini vurgulayan Aksoy, “Biz Menemen Belediyesi olarak her ay Halk Meclisi’ni toplayacağız ve halka hesap vereceğiz. Kapalı kapılar arkasında kaçak, göçek ihaleler olmayacak. Belediye Başkanı halka hesap verecek. Ayrıca Menemen’de bulunan tüm farklı renkleri mecliste bir araya getirerek ortaklaşmaya gideceğiz. Biz bu Halk Meclisi’ne, mahalle muhtarlarından yanı sıra AKP’den Haziran Hareketi’ne kadar herkesten temsilci isteyeceğiz” şeklinde konuştu.

Menemen halkının yoğun katılımıyla kurulan Halk Meclisi’nde, muhtarların değil her mahalleden seçilecek bir kişinin Meclis’e katılmasının kararı alındı.

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