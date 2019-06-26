29.8 C
Istanbul
27.06.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT Menemen'de 'Nostaljik Sinema Günleri' başladı

Menemen’de ‘Nostaljik Sinema Günleri’ başladı

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Menemen Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen “Nostaljik Sinema Günleri” başladı.

Cumhuriyet Meydanı’na kurulan açık hava sinemasında gösterilen ilk film, yönetmenliğini Orhan Aksoy’un yaptığı Neşeli Günler oldu. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy’un da izlediği, başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda’nın yer aldığı filme halkın ilgisi yoğundu. 

Patlamış mısır ikramının da yapıldığı etkinlikle, 70’li ve 80’li yılların en yaygın sanatsal faaliyetlerinden olan yazlık sinemaların ruhunun yeniden canlanması ve halkın hoşça vakit geçirmesi amaçlanıyor. Her hafta farklı bir mahallede düzenlenerek yaz sonuna kadar devam edecek Nostaljik Sinema Günleri’nde önümüzdeki günlerde; 3 Temmuz’da Kent 2’de Bizim Aile, 9 Temmuz’da Gölpark’ta Uçurtmayı Vurmasınlar, 16 Temmuz’da Göktepe Köyü’nde Çöpçüler Kralı, 23 Temmuz’da Seyrek’te Züğürt Ağa, 30 Temmuz’da Haykıran’da Selvi Boylum Al Yazmalım, 6 Ağustos’ta Kesikköy’de Kapıcılar Kralı, 20 Ağustos’ta Emiralem’de Züğürt Ağa ve 27 Ağustos’ta Maltepe’de Selvi Boylum Al Yazmalım filmleri izlenebilecek.

İlginizi çekebilir:  Küçük Şeyler'in fragmanı yayınlandı

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,968AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

birgun.net -
İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı.İBB Başkanı...
Devamını Oku

Hrant Dink davasında 7 sanık hakkında ceza istemi

birgun.net -
AGOS gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün gazetesi yazarı Hrant Dink'in öldürülmesine...
Devamını Oku

Rapçi Ezhel’e uyuşturucu kullanmaktan ertelemeli hapis cezası

birgun.net -
Ezhel olarak tanınan müzisyen Sercan İpekçioğlu, "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl...
Devamını Oku

Seçimin iptal edilmesine karşı çıkan YSK üyesinin eşi sürgün edildi

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin iptal edilmemesi yönünde oy kullanan YSK üyesinin kıdemli...
Devamını Oku

Yıldızlar altında tiyatro: Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali perdelerini açıyor

birgun.net -
Bu yıl 17.'si düzenlenen Kadıköy Belediyesi Tiyatro Festivali başlıyor. Tiyatro severler sezonda...
Devamını Oku

NATO’dan S-400 açıklaması: ‘Umarız görüşmede ilerleme sağlanabilir’

birgun.net -
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
Devamını Oku

İYİ Parti’den ‘parlamenter sistem’ çağrısı

birgun.net -
İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Paçacı,...
Devamını Oku

‘Okçular Vakfı kapatılıyor’ iddiası

birgun.net -
Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından belediyeden aktarılan paranın kesilecek...
Devamını Oku

Sürekli ceza yiyen sürücünün otomobili annesine teslim edildi

birgun.net -
Ankara'da, alkollü araç kullandığı için ehliyeti 'daimi' olarak iptal edilmesine rağmen yine...
Devamını Oku

‘Kazım İsyandır’ günleri yarın başlıyor!

HABER MERKEZİ -
Sevenleri ve arkadaşları aramızdan ayrılışının 14. yılında Kazım Koyuncu’yu anmak için Beşiktaş Abbasağa...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi