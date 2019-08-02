Menemen’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Tüm Yerel-Sen 2. Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler arasında memurların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında kreş, çocuk bakım evlerinden, etüt, spor ve kültür merkezlerindeki tüm faaliyetlerden, çalışanlar, eşleri ve çocukları yüzde 50 indirimle faydalanacak.

Çalışanların ailesinin şikayeti üzerine, aile içi şiddet uyguladığı kesinleşmiş mahkeme kararıyla tespit edildiği durumlarda, söz konusu çalışanın hakları elinden alınarak eşine ödenecek.

Ayrıca çalışanların alacağı ekonomik hakları ile ilgili iyileştirme yapıldı.

İmza töreni sonrasında konuşan Başkan Aksoy, “Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Belediyecilik ekip işidir, biz hepimiz bu ekibin bir üyesiyiz. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımızdan eminim. Menemen için her şey çok güzel olacak” dedi.