Menemen’in ilk ‘Organik Köy Pazarı’ açıldı

Menemen Belediyesi ve Göktepe Mahallesi Muhtarlığı ortaklığı ile hayata geçirilen “Göktepe Organik Köy Pazarı” açıldı. Menemen’de ilk defa açılan organik pazar ile köylüler, kendi ürettikleri malları, alışveriş için gelen Menemenliler, İzmirliler ve diğer alıcılar ile buluşturabilecek.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, açılışta yaptığı konuşmada, “Köylüyü ayağa kaldıracağız demiştik, işte ilk adımı bugün Göktepe Köyümüzde attık. Menemen’de ilk ‘Organik Köy Pazarı’nın açılışını gerçekleştirdik. Bundan sonra küskün üreticimiz kalmayacak, bereketli topraklarımız tekrar canlanacak ve köylümüz ürettiklerini tüketici ile hiçbir aracı olmaksızın direkt buluşturacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Köylü milletin efendisidir’ diyerek bizlere köylümüzün değerini göstermiştir. Bir Yörük olarak Ulu Önderimizin sözlerinin hafızamdan asla çıkmadığını belirterek sizlere şunu söylemek isterim: Menemen’de köylümüz toprağı kazacak, Menemen kazanacak” dedi.

Menemen köylerini kalkındırma çalışmalarını başladığını belirten Başkan Serdar Aksoy, “Menemen’de Türkeli tarafında 163 dönümlük bir arazide belediye bünyesinde üretime başladık. Bunun anlamı Menemen Belediyesi artık üretiyor. Bu üretimi de Menemen köylüsü ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Böylece istihdam da sağlamış oluyoruz. Bu çalışma ile birlikte Menemen’in ürünü belediyenin desteğiyle değil, direkt belediyenin kendisi tarafından üretilecek. Üretilmiş olan ürünleri de biz Menemen Belediyesi olarak satıp gene köylerimiz için harcayacağız” diye konuştu.

Türkeli’deki çalışmanın burası ile sınırlı kalmayacağını, başka bir lokasyonda 150 dönüm bir arazide daha çalışmalara en kısa zamanda başlayacaklarını ifade eden Serdar Aksoy, bu çalışmalarla köylünün ayağa kalkacağını, 3. şahısların değil asıl üreticinin kazanacağını belirtti.