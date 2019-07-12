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12.07.2019
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Menemenspor yanlış futbolcuyu mu transfer etti

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Fotoğraf: gazetemanifesto

Geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk sevinci yaşayan Menemenspor’un, İtalya 2. Ligi’nde oynayan Lamin Jallow ile anlaştığını zannederek Portekiz 3. Ligi’nde oynayan Alpha Jallow ile sözleşme imzaladığı, hatanın fark edilmesiyle oyuncunun apar topar gönderilip sözleşmenin feshedildiği ileri sürülmüştü.

Gambiyalı forvet Alpha Jallow’un sözleşmesi tartışmalı bir şekilde feshedildi.  Menemenspor yönetimi ise açıklama yaparak Alpha Jallow’un transferinde isim karışıklığı yaşanmadığını, futbolcunun sağlık raporlarında sorun çıkması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini belirtti.

VUKOVİC TRANSFERİNDE DE PÜRÜZ

Diğer taraftan, Menemenspor, Balıkesirspor’dan kadrosuna katmak istediği kaleci Andrija Vukovic’in transferinde de sorun yaşadı. Vukovic ile prensipte anlaşan sarı-lacivertliler, Hırvat kalecinin Kızılcahamam kampına katılmaması nedeniyle transferden vazgeçme noktasına geldi. Tecrübeli file bekçisinin Balıkesirspor’dan alacaklarını tahsil etmek için süre istediği öğrenilirken, İzmir temsilcisinin zaman kaybetmemek adına alternatif isimleri gündemine alacağı ifade edildi. Kaleci Necati ile yollarını ayıran Menemen, Gençlerbirliği’nden kaleci Hakan Arıkan’a teklif sunmuş, ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferden vazgeçmişti.

Kaynak:DHA

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