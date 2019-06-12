22.3 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN Mera arazileri satılmasın

Mera arazileri satılmasın

Maliye Bakanlığı’nın Balıkesir Gönen’deki mera arazilerini ihaleyle satışa çıkartması yurttaşların büyük tepkisine yol açtı. CHP Balıkesir Milletvekili Akın, “Bu satışları derhal iptal ettirelim” dedi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

Maliye Bakanlığı’nın Balıkesir Gönen’de köylünün mera olarak kullandığı, Hazine arazisini ihaleyle satışa çıkartması yurttaşların büyük tepkisine yol açtı. Yurttaşların mera olarak kullandığı 30 dönümlük arazinin ilk 14 dönümü 20 Haziran’da açık artırma usulü ile satışa çıkacak olmasına bir tepki de CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’dan geldi.

Meraların ihale yoluyla satışa çıkarılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Akın, “Balıkesir Milli Emlak Müdürlüğü’nün ilana çıktığı ‘hali arazi’, ‘çalılık’, ‘ham toprak’ vasfındaki arazilerin vasıflarının tekrar değerlendirilmesini istiyoruz” dedi.

MERA ALANLARI DARALIYOR

Akın, “Bu araziler mahalle sakinlerinin dedelerinden kalan ve devlete bağışladığı araziler. Kimin malını kime satıyorsunuz diye sormazlar mı? Gelin bu soruna bir an önce çözüm bulalım. Bu satışları derhal iptal ettirelim” diye konuştu.

Bu vasıftaki arazilerin mera komisyonunun görüşü olmadan satışa çıkarılmaması gerektiğini açıklayan Ahmet Akın, “Balıkesir’in mera alanları daralıyor. Milli Emlak Müdürlüğü’nün çok sayıda satışa çıkardığı bu araziler ile ilgili Mera Komisyonun görüşleri alındı mı? Bu araziler mera komisyonunun görüşü alınmadan, parsel parsel satışa çıkarılması şeytani bir fikirdir. Bu satış kararları derhal geri çekilmelidir” şeklinde sözlerini sonlandırdı.

İlginizi çekebilir:  Balıkesir Büyükşehir'deki israfın belgeleri yayınlandı: "Belediye konkordatoya doğru gidiyor"

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,599AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Mera arazileri satılmasın

BİRGÜN İZMİR -
Maliye Bakanlığı’nın Balıkesir Gönen’de köylünün mera olarak kullandığı, Hazine arazisini ihaleyle satışa...
Devamını Oku

Kıyılar halkındır ücretli olamaz

BİRGÜN İZMİR -
Çeşme’nin Azmak Koyu’nda bir şirket tarafından kapatılarak girişleri ücretli hale getirilen plaj,...
Devamını Oku

Adalet Bakanı’ndan ‘Fethullah Gülen’in iadesi’ açıklaması

birgun.net -
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'den Fethullah Gülen'in iade sürecine ilişkin herhangi bir...
Devamını Oku

8 yaşındaki çocuğun su şişesinden alkol çıktı

birgun.net -
Büyükçekmece’de sınava giren 8 yaşındaki öğrencinin başına akıl almaz bir olay ...
Devamını Oku

İSPARK’ta, 31 Mart’ın ertesi günü ‘el terminalleri’ operasyonu

birgun.net -
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın “Nasıl zarar etmiş kafam almıyor” dediği,...
Devamını Oku

Beylikdüzü’nde bulunan yavru baykuş koruma altına alındı

birgun.net -
Beylikdüzü'nde sahipsiz hayvanlar için yem bırakan bir hayvanseverin bulduğu yayru baykuş koruma...
Devamını Oku

İsrail’den Suriye’ye füze saldırısı

birgun.net -
İsrail jetleri Suriye'nin güneyindeki Dera bölgesine füze saldırısı düzenledi.
Devamını Oku

Sosyal medyaya ebeveynler ağırlığını koydu

birgun.net -
Yapılan bir araştırma ebeveynlerin internete olan bakış açısının değiştiğini gözler önüne serdi....
Devamını Oku

Bu dünyadan bir de Balaban geçti

NAZIM ALPMAN -
Geçen Pazar sabahı (9 Haziran 2019) İbrahim Balaban’ın büyük oğlu Hasan Nazım’ı...
Devamını Oku

Balkonda mahsur kalan kedisine kavuştu

birgun.net -
Ankara'da, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan bir alt katın balkonuna düşerek mahsur kalan kedi,...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi