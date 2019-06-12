Mera arazileri satılmasın

Maliye Bakanlığı’nın Balıkesir Gönen’de köylünün mera olarak kullandığı, Hazine arazisini ihaleyle satışa çıkartması yurttaşların büyük tepkisine yol açtı. Yurttaşların mera olarak kullandığı 30 dönümlük arazinin ilk 14 dönümü 20 Haziran’da açık artırma usulü ile satışa çıkacak olmasına bir tepki de CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın’dan geldi.

Meraların ihale yoluyla satışa çıkarılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Akın, “Balıkesir Milli Emlak Müdürlüğü’nün ilana çıktığı ‘hali arazi’, ‘çalılık’, ‘ham toprak’ vasfındaki arazilerin vasıflarının tekrar değerlendirilmesini istiyoruz” dedi.

MERA ALANLARI DARALIYOR

Akın, “Bu araziler mahalle sakinlerinin dedelerinden kalan ve devlete bağışladığı araziler. Kimin malını kime satıyorsunuz diye sormazlar mı? Gelin bu soruna bir an önce çözüm bulalım. Bu satışları derhal iptal ettirelim” diye konuştu.

Bu vasıftaki arazilerin mera komisyonunun görüşü olmadan satışa çıkarılmaması gerektiğini açıklayan Ahmet Akın, “Balıkesir’in mera alanları daralıyor. Milli Emlak Müdürlüğü’nün çok sayıda satışa çıkardığı bu araziler ile ilgili Mera Komisyonun görüşleri alındı mı? Bu araziler mera komisyonunun görüşü alınmadan, parsel parsel satışa çıkarılması şeytani bir fikirdir. Bu satış kararları derhal geri çekilmelidir” şeklinde sözlerini sonlandırdı.