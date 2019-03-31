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31.03.2019
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Meral Akşener oyunu kullandı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu Üsküdar’da kullandı. Akşener sandıktan “İyi bir sonuç çıkacak” dedi.

Meral Akşener, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu Beylerbeyi Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra dışarıda bekleyen basın mensuplarına bir açıklamada bulunan Akşener, “Uzunca ve hareketli -tırnak içi hareketli- bir seçim kampanyası dönemi geçirdik. Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Bu seçimin Türkiye’ye hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Türkiye iyi olacak. Üsküdar iyi olacak. İstanbul iyi olacak” dedi.

Seçim sonuçlarını Ankara’da partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyleyen Akşener’e bir basın mensubu “Sizce sandıktan ne çıkacak?” diye sordu. Akşener, “İyi bir sonuç çıkacak” şeklinde cevap verdi.  

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