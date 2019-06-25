Meral Akşener: Winter is coming *

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener, Ekrem İmamoğlu’nun ezici farkla kazandığı İBB seçimlerine ilişkin ”

23 Haziran’da milletimizin mesajı gayet açık. Milletimiz huzur, refah istiyor. Tek adam rejiminin bir yıl içinde iflas ettiğini gördük. Yasama-yürütme-yargının tek elde toplanmasına son verilmeli. Tek adam modeliyle Türkiye yönetilemiyor” dedi.

Akşener’in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-Sadece Millet İttifakı’na oy veren vatandaşlarımızın değil Cumhur İttifakı’na oy veren vatandaşlarımızın da bu demokrasi destanında büyük katkısı var.

-Seçimin kazananı hepimiziz. Ama az sayıda kaybedeni de olmadı değil. Kimlerdir onlar biliyor musunuz? Mesela İstanbul’a ihanet edenler, betona gömenler, rant elde edenler, şehri haraca bağlayanlardır.

-Elektrikleri kestiklerinde salonları gözlerimizdeki ışıkla aydınlatarak geldik. Bomba var, girmeyin dedikleri meydanları doldurarak geldik. Yalanı, iftirayı, ahlaksız manşetleri yendik. Biz yabancı başkentleri turlayarak değil Anadolu’yu karış karış dolaşarak geldik.

-23 Haziran kimin eğri kimin doğru durduğunu gösterdi. Attıkları iftiralar boşa çıktı. Bütün dediklerini kendileri yaptı. FETO’cular İstanbul adayına oy vermeyin diye çağrı yaptılar. İstanbul’a mitil attım diyenler bir baktık ki mitili İmralı’ya atmışlar. Bilgeler akil adam oldu. Bir belediye başkanlığı uğruna teröristin ayağına gittiler. Ülkenin Cumhurbaşkanı televizyonda yarım saat teröristbaşının mektubunu şerhetti. Küçük ortak, ‘teröristbaşını niye dinlemiyorsunuz’ diye açıklama yaptı.Beka dediler takaya binip İmralı’ya gittiler.

-Her seçimden sonra seçmen ne mesaj verdi tartışmaları yapılır. 23 Haziran’da milletimizin mesajı gayet açık. Milletimiz huzur, refah istiyor. Tek adam rejiminin bir yıl içinde iflas ettiğini gördük. Yasama-yürütme-yargının tek elde toplanmasına son verilmeli. Tek adam modeliyle Türkiye yönetilemiyor. Teröristbaşıyla görüşmeler derhal sonlandırılmalı. Yeni bir açılım, saçılım sürecine kesinlikle teşebbüs edilmemeli. İftiracı İçişleri Bakanı, millete hakaret eden Tarım Bakanı görevden alınmalı.

-Yandaşlarınız, dalkavuklarınız, borazan medyanız sizi kurtaramaz. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yenile yenile gideceksiniz.

-Damadın masallarıyla seçime kadar geldiniz. “Artık bıçak kemiğe dayandı. Duble yol yaptım, Türkiye’ye buzdolabını ben getirdim. Karnınızı ben doyurdum” gibi söylemler devlet ciddiyetiyle bağdaşmıyor.

Damadınızı ayak altından çekin, ekonominin başına liyakatli bir ekip getirin. Bunlara kulak asmam, ben bildiğimi yaparım diyorsanız da Türkiye artık çaresiz değil. AK Parti için o mahur beste çalıyor. Kış geliyor, yani “Winter is Coming”

* “Winter is coming”, popüler dizi Game of Thrones ile akıllara kazınan ve “Kış geliyor” anlamına gelen replik