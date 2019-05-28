Meraya altın madeni!

Dilek Yeğin

Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Büyük Bürüngüz Mahallesi sakinleri köyün merasına ve su kuyularının bulunduğu yere açılmak istenen maden ocağına karşı çıkıyor. UNESCO’ya “dünya mirası” statüsü alması için başvurulan Koramaz Vadisi ve meşhur Gesi Bağları’nın bulunduğu bölgede yer alan Büyük Bürüngüz’de, çevre köyler için çok önemli bir su kaynağı bulunuyor.

Koza Maden’in 2012 yılında bölgeye ocak açma girişimleri Büyük Bürüngüz sakinlerinin iptal başvuruları üzerine sonuçsuz kaldı. FETÖ bağlantılı olduğu iddiasıyla kapatılan şirkete kayyum atanınca ocak projesi yeniden gündeme geldi.

PARA İNSAN HAYATINDAN DEĞERLİ Mİ?

Büyük Bürüngüz ve civarındaki diğer köyler ile muhtarları adına ortak açıklama yapan Büyük Bürüngüz muhtarı Ali Çuhadar, “Buraya Koza Maden diye bir firma geldi. Usulünce uyarmamıza ve sıkıntılarımızı anlatmamıza rağmen ‘Biz burada ocak açacağız.’ diyorlar. Ocak açılacak yerler suyun olduğu bölgeler, burası Küçük Bürüngüz, Gesi, Turan, İldem ve Kayseri’ye su veren bir bölge. Civardaki tüm hayvanlar da bu göletten su içiyor. Bu kadar sıkıntılı bir durumu yetkililere anlatsak da kimseyi yanımızda bulamıyoruz. Suya karışan siyanür suyu zehirler, para insan hayatından daha mı önemli?” dedi.

Ocak açılmasına itiraz eden yurttaşların TC kimlik numaralarının jandarma tarafından alınmak istendiğini belirten Çuhadar, “Biz köyümüzü savunamayacak mıyız? Burada yaşamayacak mıyız? Gençlerimiz seralarda gece nöbet tutuyorlar bir şey yapmasınlar diye. Bu çocukların kılına zarar gelirse bunun vebalini kim ödeyecek? Hayvanların sulandığı yerde hayvanlara zarar vermeden nasıl bir çalışma yapacaksınız? Biz buna karşı duracağız, hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Zaten etrafımızda dört tane ocak var. Bu yapılanlar resmen katliamdır, Büyük Bürüngüz’e ihanettir” diye konuştu.

İptal kararı için yetkili makamlara dilekçelerini veren köylüler madene karşı mücadelelerinde geri adım atmayacaklarını ifade etti.