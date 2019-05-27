Meriç Nehri’nde cansız beden bulundu

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Meriç Nehri kenarında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kurdu köyü yakınlarında Meriç Nehri kenarında hareketsiz hâlde bir beden gören vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen cansız bedeni sudan çıkardı.
Yurt dışına yasa dışı yoldan geçmek isterken boğulan bir kaçağa ait olabileceği değerlendirilen ceset, incelemelerin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi.