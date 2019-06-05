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05.06.2019
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Merih Demiral Juventus’ta

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Serie A ekiplerinden Sassuolo’da forma giyen Merih Demiral’ın yeni adresi belli oldu. İtalyan basını milli futbolcunun Juventus’a transfer olduğunu duyurdu.

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Merih Demiral’ın yeni takımı belli oldu. İtalyan basını, milli futbolcunun Juventus’a transfer olduğunu duyurdu. Habere göre Torino ekibi, bu transfer için Sassuolo’ya 15 milyon avro ödeyecek. Merih Demiral için Atletico Madrid’in 25 milyon avro teklif ettiği ancak Sassuolo’nun Juventus’a öncelik sözü verdiği için bu transferde siyah-beyazlıların mutlu sona ulaştığı ifade edildi. 

Alanyaspor’un geri kalan sezonun başında Portekiz temsilcisi Sporting’den 3 milyon avroya aldığı 21 yaşındaki savunmacı, devre arasında 6 milyon acroya Sassuolo’nun yolunu tutmuştu.

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