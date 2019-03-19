Merkel: Düzenli Brexit için mücadele edeceğim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) öngörüldüğü 29 Mart’a kadar düzenli bir Brexit’in gerçekleşmesi için mücadele edeceğini söyledi.

Merkel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen “Küresel Çözümler Zirvesi (Global Solutions Summit)” konferansında konuşma yaptı ve soruları cevapladı.

İki gün sonra Brüksel’de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi’nde Brexit konusunda İngiltere’nin taleplerini dinleyeceklerini ve bu taleplere nasıl cevap verileceğini değerlendireceklerini ifade eden Merkel, AB’den ayrıldıktan sonra İngiltere ile iyi ilişkilerin olmasını istediğini, bunun hem Almanya’nın hem de AB’deki 27 ülkenin çıkarına olduğunu belirtti.

“29 Mart’ın son saatine kadar düzenli bir çıkış için mücadele edeceğim” diyen Merkel, ancak bunun için çok fazla vaktin kalmadığını kaydetti.