Merkel’den ‘titreme nöbetleri’ açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, titreme nöbetleriyle gündeme gelmesi üzerine, “Görevimi yapabilirim. Her insan gibi kendi sağlığımla ilgileniyorum” dedi.

Yaklaşık 1 ayda 3 kez resmi törenlerde titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Berlin’de yıllık yaz dönemi basın toplantısı için kameraların karşısına geçen Merkel, “Sağlığımla ilgili soruları anlayabiliyorum ancak görevimi yapabilirim. Her insan gibi kendi sağlığımla ilgileniyorum” dedi.

2021 yılında görevi bırakacağını hatırlatan Merkel, “Ama umuyorum ki bundan sonra da bir hayat vardır” diyerek şaka yaptı. Merkel, nasıl hissettiğine dair bir soruya da “İyi” yanıtını verdi.



