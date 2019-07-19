27.6 C
Istanbul
19.07.2019
Anasayfa DÜNYA Merkel'den 'titreme nöbetleri' açıklaması

Merkel’den ‘titreme nöbetleri’ açıklaması

birgun.net birgun.net

Almanya Başbakanı Angela Merkel, titreme nöbetleriyle gündeme gelmesi üzerine, “Görevimi yapabilirim. Her insan gibi kendi sağlığımla ilgileniyorum” dedi.

Yaklaşık 1 ayda 3 kez resmi törenlerde titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Berlin’de yıllık yaz dönemi basın toplantısı için kameraların karşısına geçen Merkel, “Sağlığımla ilgili soruları anlayabiliyorum ancak görevimi yapabilirim. Her insan gibi kendi sağlığımla ilgileniyorum” dedi.

2021 yılında görevi bırakacağını hatırlatan Merkel, “Ama umuyorum ki bundan sonra da bir hayat vardır” diyerek şaka yaptı. Merkel, nasıl hissettiğine dair bir soruya da “İyi” yanıtını verdi.


BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,482AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Merkel’den ‘titreme nöbetleri’ açıklaması

birgun.net -
Almanya Başbakanı Angela Merkel, titreme nöbetleriyle gündeme gelmesi üzerine, “Görevimi yapabilirim. Her insan...
Devamını Oku

Bitlis’te PKK saldırısı: 1 binbaşı yaşamını yitirdi

birgun.net -
Bitlis'in Bölükyazı köyü yakınlarında askeri araca PKK'lilerce roketli saldırı düzenlendi.
Devamını Oku

Mersin’de 8 yaşındaki çocuğa saldıran imam gözaltına alındı

birgun.net -
Mersin'in Tarsus ilçesinde, mahalle imamı tarafından saldırıya uğrayan S.C.K. (8) hastaneye kaldırıldı. Çocuk...
Devamını Oku

İran, ABD’nin ‘Hürmüz Boğazı’nda İHA düşürdük’ iddialarını yalanladı

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda USS Boxer adlı taarruz gemisine yaklaşan...
Devamını Oku

AYM’den Atilla Taş kararı

birgun.net -
Anayasa Mahkemesi, tahliye olduğu halde yeniden tutuklanan şarkıcı Atilla Taş hakkında hak...
Devamını Oku

FSM’de son durum: Çalışmaların biteceği tarih belli oldu

birgun.net -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım...
Devamını Oku

Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı bin 705’e çıktı

birgun.net -
Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Başkanı John Nkengasong,...
Devamını Oku

FETÖ’yle bağlantısı tespit edilen okul Meclis gündeminde

birgun.net -
FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında geçen sene Ankara'daki Özel Akıllı Okullar’ın sahibi İdris Yurteri...
Devamını Oku

İstanbul’da trafik para ve zaman harcatıyor: Trafik yoğunluğunun İstanbullulara maliyeti 15 TL

birgun.net -
Dilek YeğinBahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Dokuz...
Devamını Oku

iPhone 12, 3 boyutlu arka kamerayla gelecek

birgun.net -
Henüz iPhone 11 bile tanıtılmamışken şimdiden iPhone 12 üzerine çeşitli iddialar ortaya...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi