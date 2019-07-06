23.5 C
Istanbul
06.07.2019
Anasayfa EKONOMİ Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya’nın yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Uysal yeni görevinin ilk mesajında “İletişim kanallarını üst düzeyde kullanacağım” ifadelerini kullandı. Öte yandan Çetinkaya’nın istifasının istendiği; fakat bunu reddetmesi üzerine görevden alındığı iddia edildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden aldı. Çetinkaya’nın yerine yardımcısı Murat Uysal, atandı. Görevden alınan Murat Çetinkaya’nın görev süresinin bitmesine yaklaşık 10 ay vardı. 

UYSAL’DAN İLK AÇIKLAMA

Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Murat Uysal kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ilk mesajını paylaştı. Uysal, “Para politikaları araçlarını bağımsız olarak uygulamaya devam edeceğim. Uygulanacak politikalarla ilgili iletişim kanallarını üst düzeyde kullanacağım” dedi.

ERDOĞAN VE ALBAYRAK İSTİFASINI İSTEDİ

Öte yandan, Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Çetinkaya’dan istifa etmesini istediğini söyledi. Kaynak, Çetinkaya’nın bankanın bağımsızlığını hatırlatarak istifayı reddetmesi üzerine görevden alındığını öne sürdü.

CHP’den tepki

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Erdoğan’ın görevden alma kararının hemen ardından Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Görevden alma kararına tepki gösteren Öztrak, “Bunu yapanlar ‘Bizim ekonomimize güvenin’ deme hakkını kaybetmiştir” dedi.

Öztrak şunları kaydetti:

Bunu da gördük. Bağımsız TCMB’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA

”FAİZ İNDİR’ DEYİNCE İTİRAZ ETMEYECEK’

İktisatçı Mustafa Sönmez’den de yeni atanan başkana yönelik olarak “Uysal olacak” tahmini geldi. Sönmez, “Daha Uysal birini bulmuşlar. Soyadı Uysal. Faiz indir, deyince itiraz etmeyecek” yorumunu yaptı. 

‘HEDEFİN TUTMASI ZATEN MÜMKÜN DEĞİLDİ’

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez karara yönelik olarak ilk yorumunu Twitter’dan yaptı. Eğilmez, “TCMB Başkanı, kurumsal hedeflere ulaşamadıkları gerekçesiyle görevinden alındı. Hedef yanlıştı. Maliye politikası, para politikası hedefinin tam tersi bir hedefe yönelmişti. Bu koşullar altında hedefin tutması zaten mümkün değildi” dedi. 

‘Fareyi avlaması önemlidir’

Dünya gazetesi yazarı Erkin Şahinöz görevden almayı kabine revizyonunun işareti olarak yorumladı. “Şu koltuklara atama yapılırken ‘bizim mahalleden olması zorunlu değildir’ ilkesi uygulandığı gün ‘Türkiye hikayesi’ oluşur” diyen Şahinöz, “Nepotizmden vazgeçip meritokrasiye sarılmak şart… ‘Kedinin rengi değil fareyi avlaması önemlidir”  değerlendirmesinde bulundu. 

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,161AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Azerbaycan’da patlama: 2 asker yaşamını yitirdi

birgun.net -
Azerbaycan'da askeri üste patlama meydana geldi.
Devamını Oku

Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçiye sözde ceza

birgun.net -
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, yavru köpeği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye attığı...
Devamını Oku

Engelli kadına tecavüz şüphelileri hakim karşısında

birgun.net -
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Markete gidiyorum" diyerek Çanakkale'deki evinden ayrılan zihinsel engelli G.U. (22)...
Devamını Oku

Rüşvet iddiasına karışan bilirkişi, liste dışı bırakıldı

birgun.net -
Ankara 5. İdare Mahkemesi, rüşvet istediği iddia edilen bilirkişinin, sicil ve listeden...
Devamını Oku

Milletvekillerinden Kavaklık’ta direnen ODTÜ’lülere ziyaret

birgun.net -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)...
Devamını Oku

KHK ile ihraç edilenler avukatlık yapabilecek

birgun.net -
Ankara 23. İdare Mahkemesi, 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten...
Devamını Oku

Bolu’da radyoaktif madde ele geçirildi

birgun.net -
Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde nükleer silah başlıkları ve...
Devamını Oku

Erdoğan’dan yeni atamalar

birgun.net -
Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı. Ayrıca Resmi Gazete'de...
Devamını Oku

Ankara’da belediye deposundan jet ski çıktı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait depoda, belediye envanterine kayıtlı olmayan bir jet ski...
Devamını Oku

Taksim’in Eylem’i yaşamını yitirdi

birgun.net -
İstanbul Beyoğlu’nun sevilen ve adı yurttaşlar tarafından “Eylem” olarak adlandırılan köpek, hayatını...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi