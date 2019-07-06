Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya’nın yerine yardımcısı Murat Uysal atandı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Uysal yeni görevinin ilk mesajında “İletişim kanallarını üst düzeyde kullanacağım” ifadelerini kullandı. Öte yandan Çetinkaya’nın istifasının istendiği; fakat bunu reddetmesi üzerine görevden alındığı iddia edildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı görevden aldı. Çetinkaya’nın yerine yardımcısı Murat Uysal, atandı. Görevden alınan Murat Çetinkaya’nın görev süresinin bitmesine yaklaşık 10 ay vardı.

UYSAL’DAN İLK AÇIKLAMA

Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Murat Uysal kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ilk mesajını paylaştı. Uysal, “Para politikaları araçlarını bağımsız olarak uygulamaya devam edeceğim. Uygulanacak politikalarla ilgili iletişim kanallarını üst düzeyde kullanacağım” dedi.

ERDOĞAN VE ALBAYRAK İSTİFASINI İSTEDİ

Öte yandan, Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Çetinkaya’dan istifa etmesini istediğini söyledi. Kaynak, Çetinkaya’nın bankanın bağımsızlığını hatırlatarak istifayı reddetmesi üzerine görevden alındığını öne sürdü.

CHP’den tepki

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Erdoğan’ın görevden alma kararının hemen ardından Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Görevden alma kararına tepki gösteren Öztrak, “Bunu yapanlar ‘Bizim ekonomimize güvenin’ deme hakkını kaybetmiştir” dedi.

Öztrak şunları kaydetti:

Bunu da gördük. Bağımsız TCMB’nin Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurumsal hedeflere ulaşılamaması gerekçesiyle bir gece yarısı görevden alındı. Bunu yapanlar bizim ekonomi yönetimimize güvenin deme hakkını kaybetmiştir. TCMB Sarayın elinde tutsaktır NOKTA

”FAİZ İNDİR’ DEYİNCE İTİRAZ ETMEYECEK’

İktisatçı Mustafa Sönmez’den de yeni atanan başkana yönelik olarak “Uysal olacak” tahmini geldi. Sönmez, “Daha Uysal birini bulmuşlar. Soyadı Uysal. Faiz indir, deyince itiraz etmeyecek” yorumunu yaptı.

Daha Uysal birini bulmuşlar. Soyadı Uysal.

Faiz indir, deyince itiraz etmeyecek. https://t.co/wyuSNnH5Oy — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) July 6, 2019

‘HEDEFİN TUTMASI ZATEN MÜMKÜN DEĞİLDİ’

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez karara yönelik olarak ilk yorumunu Twitter’dan yaptı. Eğilmez, “TCMB Başkanı, kurumsal hedeflere ulaşamadıkları gerekçesiyle görevinden alındı. Hedef yanlıştı. Maliye politikası, para politikası hedefinin tam tersi bir hedefe yönelmişti. Bu koşullar altında hedefin tutması zaten mümkün değildi” dedi.

TCMB Başkanı, kurumsal hedeflere ulaşamadıkları gerekçesiyle görevinden alındı.

Hedef yanlıştı. Maliye politikası, para politikası hedefinin tam tersi bir hedefe yönelmişti. Bu koşullar altında hedefin tutması zaten mümkün değildi. https://t.co/O50vNShzPb — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) July 6, 2019

‘Fareyi avlaması önemlidir’

Dünya gazetesi yazarı Erkin Şahinöz görevden almayı kabine revizyonunun işareti olarak yorumladı. “Şu koltuklara atama yapılırken ‘bizim mahalleden olması zorunlu değildir’ ilkesi uygulandığı gün ‘Türkiye hikayesi’ oluşur” diyen Şahinöz, “Nepotizmden vazgeçip meritokrasiye sarılmak şart… ‘Kedinin rengi değil fareyi avlaması önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.