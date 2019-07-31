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31.07.2019
Anasayfa EKONOMİ Merkez Bankası taşınıyor

Merkez Bankası taşınıyor

Merkez Bankası’nın taşınmasıyla ilgili konuşan Başkan Murat Uysal, ''İstanbul Finans Merkezi'nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul'a taşınması konusunda çalışmalara başladık." dedi.

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Geçtiğimiz günlerde basında yer alan; Merkez Bankası’nın bazı birimlerinin yıl sonuna dek İstanbul’a taşınacağına ilişkin haber sonrasında Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal taşınma işlemine ilişkin açıklamada bulundu.

Uysal, Merkez Bankası’nın Ataşehir’de halen yapımı süren İstanbul Finans Merkezi’ne taşınmasına yönelik, ”İstanbul Finans Merkezi’nde yerimiz var. Bazı birimlerimizin İstanbul’a taşınması konusunda çalışmalara başladık.” dedi.

Söz konusu haberde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bazı ana birimlerinin yıl sonuna kadar tümüyle ise 2022 yılı başlarında taşınma işleminin tamamlanacağı yazılmıştı.

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