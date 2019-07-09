‘Merkez Bankası’na müdahale asgari ücreti 8 dolar azalttı’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na müdahalesi sonucu asgari ücrette 8 dolar azalma kaydedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın Merkez Bankası’na müdahalesi dört günde asgari ücretlinin maaşını 8 dolar, sofrasındaki ekmeği de 30 adet azalttı” dedi.

Ağbaba, “Erdoğan’ın ekonomiye müdahalesi kriz çözmekten çok krizi derinleştirmeye devam ediyor. Son bir yıldır Erdoğan tarafından devletin tüm kurumlarına yapılan keyfi müdahaleler ülkenin içerisinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunların daha da artmasına neden olmuş, bu hukuksuzluğun ve keyfiyetin bedelini ülkemizde yaşayan 80 milyon yurttaşımız ödemeye devam etmiştir” diye konuştu.

CHP’li Ağbaba, “Erdoğan’ın tek adamlık hevesi ülkedeki tüm kurumları liyakattan birer birer arındırırken, Erdoğan’ın ‘ben yaptım oldu’ anlayışı ülkeyi geri dönülmez bir noktaya sürüklemeye devam etmektedir. Erdoğan’ın akıl ve mantıkla izah edilemeyecek uygulamaları devam ettikçe ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sarmaldan kurtulma şansı ne yazık ki yoktur” ifadelerine yer verdi.