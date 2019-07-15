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15.07.2019
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Merkez Bankası’na yeni atanan Murat Uysal açıklama yaptı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığına getirilen Murat Uysal, yeni açıklamalarda bulundu. Uysal, “Para politikası süreçlerinin tasarımında, başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz” dedi.

Uysal, finansal istikrara katkı sağlamak amacıyla zorunlu karşılıklar başta olmak üzere tasarruflarında bulunan araçları etkin bir şekilde kullanacaklarını söyleyerek, “Bu çerçevede Para Politikası Kurulu açıklanan bütün verileri analiz ederek, ortak akıl ve istişare çerçevesinde uygun kararı verecektir” ifadelerini kullandı.

Uysal, “Küresel konjonktür ve sermaye akımlarının seyrine göre, rezervlerimizi güçlendirmek için mevcut araçlarımızda revizyona gidebiliriz” açıklamasında bulundu.

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