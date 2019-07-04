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04.07.2019
Anasayfa EKONOMİ Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması

birgun.net birgun.net

Merkez Bankası’nın ‘Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri’ raporunda “Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün yayımlanan enflasyon verisiyle ilgili olarak ‘Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri’ raporunu yayımladı.

Raporda, “Tüketici enflasyonundaki yavaşlamanın ana belirleyicisi sebze ürünlerindeki görünüme bağlı olarak düşen işlenmemiş gıda fiyatları olmuştur” dendi.

Enerji fiyatlarının gerileyerek tüketici enflasyonunu olumlu yönde etkilediği belirtilen rapor özetinde, bir önceki yıldaki yüksek baz etkisinin yanında iç talep koşullarındaki zayıf seyrin çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonundaki yavaşlamayı desteklediğine dikkat çekildi.

Raporda, “Temel mal ana eğilimindeki ılımlı seyre karşın, hizmet grubu ana eğiliminde canlı turizm talebi kaynaklı olarak bir miktar yükseliş izlenmiştir” ifadesi yer aldı.

TÜİK’in dün açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 15.72 oldu. Bu oran yıllık enflasyonda 2.99 puan azalışa işaret ediyor.

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