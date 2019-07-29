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29.07.2019
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Merkez Bankası’nın 41 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin 21 milyarı Hazine’ye aktarıldı!

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Merkez Bankası’nın olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı ‘ihtiyat akçesi’nden 21 milyarın geçen Perşembe günü Hazine’ye aktarıldığı bildirildi.

TBMM Genel Kurulu’nda 17 Temmuz’da kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yer alan düzenlemeyle, maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamının, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamının Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine’ye devredilmesinin önü açılmıştı.

Ekonomist Uğur Gürses, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, ‘ihtiyat akçesi’ aktarımının geçen hafta Perşembe günü gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gürses, şu mesajı paylaştı:

Hazine’ye para lazım, o da hemen lazım
‘TCMB’den hazineye 40 milyar lira aktarılması’ ne anlama geliyor?

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