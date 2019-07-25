TCMB’den faiz indirimi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizinde 425 baz puan indirime gidildi.

Yüzde 24 seviyesinde bulunan haftalık repo ihale faiz oranı, yüzde 19.75’e çekildi.

Faiz indirimi kararında enflasyondaki düşüşün etkili olduğunu ifade eden merkez, karar metninde şu açıklamaya yer verdi:

“Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. Yılın ikinci çeyreğinde enflasyon işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarındaki yavaşlamanın da katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 425 baz puan indirilmesine karar vermiştir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.”

İNDİRİM BEKLENTİNİN DE ÜSTÜNDE

Piyasa anketlerinden çıkan sonuca göre beklenti politika faizinin 21,5’e indirilmesiydi. Beklentinin üzerinde yapılan indirim dolar/TL’de hareketlilikler yaşanmasına neden oldu.

Kararın duyulmasının ardından saniyeler içinde dolar kuru 5,76 seviyelerine kadar sıçradı, daha sonra düşüşe geçerek 5,68 seviyesinde dalgalanmaya başladı.

ÇETİNKAYA’NIN ARDINDAN İLK TOPLANTI

Bugünkü PPK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Çetinkaya’yı 6 Temmuz’da görevden almasının ardından gerçekleşecek ilk toplantı oldu.

Erdoğan, uzun zamandır faizlerin düşürülmesini talep ediyor. Merkez Bankası’nın bağımsız bir kurum olması dolayısıyla bu isteği bugüne kadar gerçekleşmemişti.

Reuters’ın haberine göre, Çetinkaya’nın Haziran ayında faizi değiştirmeme kararının ardından istifa etmesinin talep edildiği, ancak Çetinkaya’nın Merkez Bankası’nın bağımsızlığını gerekçe göstererek bunu kabul etmediği iddia edilmişti.

Daha sonra da Erdoğan, faiz konusunda anlaşamadığı TCMB Başkanı Çetinkaya’yı görevden almıştı. Başkanlığa da Çetinkaya’nın yardımcısı Murat Uysal getirilmişti.

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Erdoğan’ın Çetinkaya’ya yönelik, “Kendisine ekonomi toplantılarında defalarca faizi indirmesi gerektiğini söyledik. ‘Faiz düşerse, enflasyon düşer’ dedik. Gerekeni yapmadı. Aynı kulvarda değildik.” ifadeleri de basına yansımıştı.

Bugün Uysal başkanlığında yapılacak toplantıdan beklentiler faiz indirimine gidilmesi yönünde.

İKTİSATÇILAR FAİZ KARARINI NASIL YORUMLADI?

Merkez Bankası’nın politika faizinde 425 baz puan indirime gitmesini ekonomistler sosyal medya hesaplarından yorumladı. Ekonomistlerin faiz kararına ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez: Merkez faizi 4.25 puan düşürdü. Bu, beklentilere uyan bir indirim tutarı. Bunun dövize etkisi de sınırlı olur. Dolar 5.70 basamağında dolaşır. Sihirli bir dokunuş olmayacağını yazmıştım. Ekonomi tel tel dökülüyor. Şunu anlamıyorlar; ekonomide esas sorun güven sorunu. Dün açıklanan tüketici, bugün açıklanan sektörel güven endeksi aşağıya doğru. Kimse, bu rejimin ekonomik politikalarına güvenmiyor, rejime güvenmiyor. Faiz indirimi o anlamda pek bir işe yaramaz.

İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Faizler 425 baz puan indirildi. Adım adım Cumhurbaşkanı’nın beklentisini karşılayacakları anlaşıldı.

İktisatçı Mahfi Eğilmez: TCMB politika faizini % 19,75 olarak açıkladı. Piyasanın ilk tepkisi USD/TL kurunun 5,78’e yükselmesi oldu. Gecelik borç verme faizinin % 21,25 olduğu hesaplanıp da TCMB’nin asıl faizinin bu ikisinin ortalaması olduğu (% 20,50 olduğu) anlaşılınca USD/TL kuru 5,70’e geriledi.