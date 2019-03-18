Mersin CHP için sürpriz olmaktan çıktı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, TBMM’de temsil edilen beş siyasi partinin oy oranlarının birbirine en yakın olduğu kentlerin başında gelen Mersin’de heyecanlı bekleyiş hakim.



Son yerel seçimlerde CHP’den MHP’ye geçen Mersin’de Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın İyi Parti’ye katılmasının ardından isminin YSK’ye “geç bildirilmesi” nedeniyle yarış MHP, CHP ve Demokrat Parti (DP) arasında geçecek.



13 ilçede iki milyona yaklaşan nüfusu ile Akdeniz’in önemli kentleri arasında sıralanan Mersin’de yerel seçimler öncesinde yurttaşlar büyükşehir belediyesi başkanlığı için üç siyasi partinin etrafında şekillenen bir seçim süreci geçiriyor. Kıyasıya bir yarışın yaşandığı Mersin’de, liman kenti olması nedeniyle lojistik ticaret, coğrafyası nedeniyle tarımsal ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok zenginlik bulunurken yurttaşların ortak şikayeti bu zenginliklerden yeterince yararlanamamak oluyor.



Cumhur İttifakı kapsamında AKP’nin aday göstermediği kentte bu ittifakın adayı Toroslar Belediye Başkanı MHP’li Hamit Tuna olurken CHP’de ise iki dönem milletvekilliği yapan Vahap Seçer yarışa katıldı. Kocamaz’ın adaylığının kabul edilmemesi nedeniyle bu parti seçimde Demokrat Parti listesinden aday gösterilen eski bakan Ayfer Yılmaz tarafından temsil edilecek. HDP ise aday çıkarmazken Seçer’in destekleneceği ifade ediliyor. Farklı siyasi görüşlerin oy oranlarının birbirine yakın olması nedeniyle bir “Türkiye mozaiği” olarak adlandırılan kentte yarış son güne kadar sürecek.



Tuna kan kaybediyor



AKP’nin desteğini aldığı için “şanslı” olduğunu ifade eden ve katıldığı bir panelde, “Her ne olursa olsun ben Cumhur İttifakı’nın adayıyım. Seçimi iktidardaki ittifak kazanırsa kentin hizmet alması da kolaylaşır” diyen MHP’nin adayı Tuna ise bu sözleri nedeniyle çokça eleştirdi. Adaylığının açıklandığı ilk günden bu yana oylarının günden güne eridiği ifade edilen Tuna’nın, Kocamaz’ın adaylığının “geciktirilmesi” nedeniyle de suçlandığı, bu durumun kendisinin lehine değil aleyhine bir sonuç doğuracağı konuşuluyor. Toroslar Belediyesi’nde üç dönem belediye başkanlığı yapan ve hizmetleri nedeniyle her kesimden oy alacağını savunan Tuna’nın Kocamaz’ın aday olamamasına yönelik yorumu ise, “İşlerini son güne bırakmamaları gerekirdi. ‘Her ihtimali’ düşünmeleri gerekirdi” oldu.



“Seçer” üzerine kurulu propaganda süreci



CHP’nin adayı Vahap Seçer ise “gün geçtikçe güçlenen” bir seçim süreci geçiriyor. Seçer’in yakın çalışma ekibinin propaganda sürecinde izlediği yol, “tanınırlık” üzerine oldu. Seçim müziklerinden afişlere kadar birçok argümanda CHP isminin yanı sıra “Vahap Seçer” vurgusu ön plana çıkarıldı. Bu yolla seçmenlerin aklına Seçer ismi kazınırken ilçe belediye başkan adayları da iddialı olunmayan bölgelerde bile kendisini yalnız bırakmıyor. CHP Genel Merkezi’nden bir parti yöneticisinin de eşlik ettiği Seçer’in öne çıkan sloganı ise, “Sıra dışı başkan, sıra dışı belediye” oldu.



Seçer, katıldığı panellerde ve televizyon programlarında sıklıkla iktidara bağımlı olmadan projelerini gerçekleştireceğini savunuyor. 160 projeyi beş yıla sığdıracağını ifade eden Seçer, “Türkiye ve Mersin alışık olmadığı bir belediye başkanına şahit olacak. Sıra dışı işler yapacağım. Gereksiz harcama kalemlerini yok edeceğim. Yatırımcıları Mersin’e çekecek tanıtımlar oluşturacağım ve bu yolla belediye bütçesinden harcamadan hizmet getireceğim” diyor.



“İş” vaadi etkili oldu



Kürt nüfusun yoğunlukta olduğu bölgeleri de ziyaret eden Seçer, 1999 yerel seçimlerinden bu yana hiçbir büyükşehir belediye başkanı adayının ziyaret etmediği Gündoğdu Mahallesi’nde yaptığı açıklamada, “Geri bırakılmış mahalleler başta olmak üzere tüm Mersin’in tek bir isteği var. Annelerin, babaların bizden istediği tek bir şey var. O da çocuklarının iş sahibi olması. Evlerine sıcak yemek girmesi. Biz hiçbir şey yapmasak bile istihdam olanağı sağlayacağız” ifadelerini kullandı. Kent genelinde Seçer’in “iş” vaadinin büyük karşılık bulduğu ifade ediliyor.



Her kesimden oy



Kocamaz’ın aday yapılmamasından rahatsız olan ve DP’li aday Yılmaz’ı benimsemeyen İyi Parti seçmeninin ve Kürt seçmenin yanı sıra Seçer’in doğduğu bölge olan Tarsus seçmeninin de CHP’ye yöneleceği, bu nedenle CHP’nin Mersin’de ipi göğüslemeye en yakın parti olduğu seçimlere sayılı günler kala kendisini iyiden iyiye hissettiriyor.

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Kocamaz faktörü

Mersin’de belediye başkanı Kocamaz’ın isminin YSK’ye geç bildirilmesi, İyi Parti Genel Merkezi tarafından bir “hata” değil, MHP’nin bir “komplosu” olarak nitelendirildi. Kocamaz’ın bu yolla yarıştan çıkarıldığını savunan İyi Parti, DP listesinden seçime giren Yılmaz’a oy isterken MHP yönetimi ise suçlamaları reddediyor.

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Çağdaş, yaşanılabilir bir kent için 160 proje hazır

CHP’nin Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Vahap Seçer, seçim sürecine ilişkin BirGün’e konuştu. Seçimi kazanmasının sürpriz olmayacağını ifade eden Seçer, partisinin 2014 yılında kaybettiği kenti geri alacağını ve Mersin’i sosyal belediyecilik anlayışı ile yöneteceğini dile getirdi.



CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Seçer’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:



•İki dönem milletvekilliği yapmanıza karşı propaganda süreciniz, “tanınırlığınız” üzerine kurulu. Okurlarımız için de kendinizden bahseder misiniz?



Mersin’in Tarsus ilçesinde doğdum. İhtisasım ziraat mühendisliği üzerine. Hayatımın her döneminde durmadan çalıştım. İş hayatına kundura çırağı olarak başladım. İlk gençlik yıllarımda kendi işletmemi kurdum ve halen de o işletme sektördeki yerini koruyor. İki dönem milletvekilliği yaptım. Parlamentoda iki dönem görev yaparak elde ettiğim deneyimi Mersin için kullanacağım. Zaten iki yıldır Mersin’de sürekli çalışmalar yapıyor, ilgili kişi ve kurumlarla temas halinde projelerimi geliştiriyorum.



‘Mersin kardeşliğin kenti’



• Belediye başkanlığına hazır olduğunuz anlamını çıkarabiliriz bu söylediklerinizden. Başkanlığınız döneminde önceliğiniz ne olacak?



Mersin, kardeşliğin kentidir. Anadolu’daki tüm değerleri içerisinde barındıran bir mozaiktir. Bu özelliği nedeniyle ülkede var olan tüm problemler, kentimizde de görünür halde. Oysa Mersin etnik ve kültürel anlamı kadarıyla ekonomik anlamda da büyük zenginlik barındırıyor. Bundan yeterince yararlanamıyoruz. Mersin’e daha çok istihdam yaratacak yatırımcı belediyecilik anlayışına öncelik veriyorum. Yeni yatırım alanları yaratmak ve kalkınmacı belediyecilik anlayışımla, Mersin’de Türkiye ortalamasının çok üzerine çıkan işsizlik sorununu çözmek asıl önceliğim olacaktır.



‘Üreticimizle el ele vererek…’



• Nasıl yapacaksınız bunu? Yatırımlarınız neler olacak?



Mersin, varlık içinde yokluk çekiyor. Yaklaşık iki milyon nüfusuyla Mersin halkının hak ettiği hizmetleri alabilmesi için öncelikle hakkını araması gerekiyor.



İktidarın sözünü verdiği fakat çeşitli bahanelerle akamete uğrayan yatırımlar öylece duruyor. Kazanlı Sahil Bandı, Çukurova Bölgesel Havalimanı sadece iki örnek. Bütün bunları hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Metro projesinin hayata geçmesi için ön ayak olacağız. Mersin, meyve ve sebze, turunçgil üretimi ve ihracatında söz sahibi bir kentimiz. Ancak üreticiler çok büyük sorunlar yaşıyor. Onları güçlendirmek, kooperatifleşerek yapısını güçlendirmek öncelikli hedeflerimiz arasında olacak. Bu kapsamda dünyadaki kırsal destekleme ve kooperatifçilik örneklerinden de yola çıkarak en uygun yatırım ve destekleri vereceğiz. Üreticilerimizle el ele vererek, yöresel organik ürünlerin üretiminden pazarlanmasına kadar gerekli adımları atacağız.



• Peki sanayi ve lojistik alanda neler yapacaksınız?



Sanayi, küçük sanayi ve lojistik alanında dünyanın önde gelen ülkelerinde incelemeler yaptırdık. Limanımıza yakın bin 300 hektar alanda Ekonomi Bölgesi oluşturma projemi var. Üç ilçemizde organize sanayi bölgesi, iki ilçemizde teknoloji bölgesi ve altı ilçemizde ise küçük sanayi sitesi kurarak kentimizin geleceğine yatırım yapacağız.



• Mitinglerinizde su ve enerji konusuna da değiniyorsunuz. Bahsedebilir misiniz?



Mersin’de vatandaşlarımızın ucuz ve temiz su sorunu var. Bunu sıklıkla vurguluyorum çünkü çözülmeyecek bir sorun olmamasına karşın önümüzde uzun süredir duruyor. Bu sorunu aşmak için, dar gelirli ve yoksul vatandaşlarımızın faturalarına destek olacağız.



Yılda 300 gün güneş gören bir kentiz fakat yeteri kadar güneş enerjisinden yararlanamıyoruz. Güneş kenti olarak, bu konuda geliştirdiğimiz projelerimiz var. Örneğin güneş enerjisi ile çalışan klimalı durakları kentimize kazandırmak istiyoruz.



• Esnafın da şikâyetçi olduğu birçok konu var. Onlara dair neler düşünüyorsunuz?



Esnafımızın zor ve sıkıntılı günler geçirdiğini duyuyoruz. Kendileri ile yakın ilişki halindeyiz. Esnafımızın yaşadığı sorunları en kısa sürede çözmek ve onlara yardımcı olmak üzere Esnaf Masası kuracağız. Esnafın yaşadığı sorunlarla ilgili çözüm ortağı bir belediyecilik anlayışımız olacak. Erişilebilir bir belediye başkanı olacağım.



• Mersin’de dört üniversite var. Genç nüfus oldukça kalabalık. Onlara dair ne gibi bir hazırlığınız var?



Gençleri ve kadınları, onların emeklerini çok önemsiyorum ve bunu her fırsatta da dile getiriyorum. Mersin’deki değişimin, dönüşümün mimarları olarak onları en başta görüyorum. İleri Teknoloji Kampüsü projemiz var. Bu kampüste daha çok gençlerin yaratıcılıklarını ortaya koyacakları ve onlara “balık yemeyi değil, balık tutmayı” öğreten atölyelerimiz olacak.



Endüstri 4.0 Eğitim ve Uygulama Merkezi, Tekno-İŞGEM ve Kuluçka Merkezi, Teknoloji Eğitim Merkezi, Teknoloji Geliştiren Firmaların Ofisleri, Öğrenci Proje Merkezi gibi merkez ve ofisler yer alacak. Kampüsteki firma ve kurumlarla gençler beraber araştırma, eğitim ve uygulama yapacak, böylece Mersin bilim tarihinde iz bırakacak. Yine Gençlik Merkezleri, Çocuk Köyleri ve Çocuk Gelişim Merkezleri’ni hayata geçireceğiz. Tüm yurttaşlar görecek ki belediye başkanı seçildikten kısa süre sonra Mersin’de çok şey değişecek.