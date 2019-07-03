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03.07.2019
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Mersin’de 5 kişi daha alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

5 kişinin alkol zehirlenmesiyle yaşamını yitirdiği Mersin'de 5 kişi daha zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Toplamda 16 kişinin tedavisi sürüyor.

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Mersin’de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle hastanelere başvuranlardan 5’inin hayatını kaybetmesinin ardından gece saatlerinde aynı şüpheyle 5 kişi daha Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Hastanelere gelen 5 kişi, yapılan tetkiklerin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kentteki değişik hastanelerde şu an 16 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren bir kişinin, geçtiğimiz günlerde şüpheli sıfatıyla gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mersin’de son bir haftada metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 5’i yaşamını yitirmişti.

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Mersin’de metil alkol zehirlenmesinden 5 kişi hayatını kaybetti


Kaynak:AA

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