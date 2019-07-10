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10.07.2019
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Mersin’de 5 polis gözaltına alındı

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Fotoğraf: Arşiv

Mersin’de yakaladıkları kaçak sigara ile akaryakıta işlem yapmadan başkalarına sattıkları tespit edilen 5’i polis 6 kişi gözaltına alındı. 

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte görev yapan 2 polis memurunun merkez Akdeniz ilçesinde kaçakçılık faaliyetinde bulunan birçok kişi ile irtibatlı oldukları, bu kişilerle birlikte hareket ederek kaçak sigara ve akaryakıt suçlarına iştirak ettikleri, görev yaptıkları esnada yakalama yaptıkları kaçakçılık suçlularına adli işlem uygulamayarak, şahıslardan ele geçirdikleri sigara ve akaryakıtı para karşılığında irtibatlı oldukları şahıslara satarak haksız menfaat sağladıklarının bilgisine ulaşıldı.

İHA’da yer alan habere göre, Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla fiziki ve teknik takibe başlayan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların isnat edilen suçları işlediğini tespit etti.

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Bunun üzerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, olayla irtibatlı 5’i polis 6 kişiyi gözaltına aldı. 

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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