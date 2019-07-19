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19.07.2019
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Mersin’de 8 yaşındaki çocuğa saldıran imam gözaltına alındı

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Mersin’in Tarsus ilçesinde, mahalle imamı tarafından saldırıya uğrayan S.C.K. (8) hastaneye kaldırıldı. Çocuk yoğun bakımda tedavi görürken, imam gözaltına alındı.

Kadelli Mahallesi’ndeki camide meydana gelen olayda, çocuklara Kuran öğreten imam Gazi G., “yaramazlık yaptığı” iddiasıyla öğrencisi S.C.K.’ya saldırdı.

Aldığı darbeler sonucu bayılan çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen küçük çocuk ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gazi G. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

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