Mersin’de bahane yok hizmet var

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer icraatlarına hizlı başladı. Seçim kampanyasında sözünü verdiği hizmetleri birer birer devreye sokan Seçer, Mersinlilerin harcamalarının azaltılması için de indirimleri devreye soktu.

İlk iş olarak sözünü verdiği ve Mersinlilerin yıllardır dört gözle beklediği su ve ulaşım indirimini hayata geçiren Seçer, hizmet dolu geçecek 5 yılın sinyallerini şimdiden verdi.

Devraldığı belediyenin 2.2 milyar civarında borç yükü ve bir türlü borçlandırma yetkisi alamadığı Büyükşehir Belediye Meclisine rağmen, bahanelerin arkasına sığınmayan Vahap Seçer, vakit kaybetmeden tasarruf tedbirleri aldı.

İSRAFA DUR, VATANDAŞA İNDİRİM

İlk etapta gereksiz kiralık araçları iade eden Başkan Seçer, belediyeye ait işletme ve taşınmazların aktif kullanımını da içeren bir dizi tasarruf tedbiri aldı. Alınan tedbirlerle toplamda 6 milyon TL tasarruf sağlamayı planlayan Başkan Seçer, sağlanan bu tasarrufu vatandaşa indirim hizmeti olarak kazandırdıklarını belirtti.

Tedbirlerin yanı sıra Mersinlilerin ihtiyaçlarına yönelik birçok hizmete de imza atan Seçer, “Ben Mersin halkına hiçbir zaman umutsuzluğu hissettirmeyeceğim. Her zaman umudu ve güveni vereceğim. Daha gerçekçi, daha katılımcı, gelecek 5 yılda da bize yol haritasını çizen bir plan hazırlığındayız” ifadeleriyle de çözüm odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceğinin sözünü verdi.

BEKLENEN SU İNDİRİMİ YAPILDI

Mersin’de yıllardır sabırsızlıkla beklenen su indirimi haziran ayından itibaren uygulamaya konuldu. Başkan Seçer’in sözünü verdiği su indirimi Mersinliler tarafından sevinçle karşılandı. Dargelirli vatandaşlara nefes aldıracak su indirimiyle konutlara yüzde 10, esnafa ise yüzde 5 indirim yapıldı.

EKONOMİK KESİNTİSİZ ULAŞIM

Mersin’in en önemli sorunlarından biri olan ulaşım alanında hayata geçirdiği iyileştirmelerle vatandaşlardan takdir toplayan Başkan Seçer, ulaşımda yeni bir dönem başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ulaşımda indirim sözünü tuttu. Öğrenci, öğretmen ve 60-65 yaş arası vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma hizmetleri 1 TL’den ücretlendirildi.

Göreve geldiği günden itibaren Mersin’in en önemli sorunlarından biri olan ulaşım alanında hayata geçirdiği iyileştirmelerle vatandaşlardan takdir toplayan Başkan Seçer, toplu taşıma ücretlerinde yaptığı indirimle de Mersinlilerin yüzünü güldürdü. Öğretmen, öğrenci ve 60-65 yaş arası vatandaşlara 1.25 TL olan ulaşım ücretini 1 TL’ye indirdi.

YILLIK 214 TL TASARRUF

Yapılan indirimle vatandaşın toplu taşımaya ayırdığı 912 TL olan bütçe 698 TL’ye inerek yıllık 214 TL tasarruf edilecek. İndirim sayesinde öğrencilerin harçlığı cebinde kalırken, öğretmenler ve 60-65 yaş arası vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlanacak.

Vatandaşlara yönelik ulaşım fiyatlarında indirim yapan Başkan Seçer, çok geçmeden ikinci müjdesini de verdi. Halkçı belediyecilik anlayışı ile Mersinlilere ilkleri yaşatan Başkan Seçer’in yeni hamlesi ise dini bayramlarda ücretsiz olan toplutaşıma hizmetini milli bayramlarda da ücretsiz yapmak oldu.

Önceki dönem maddi yetersizlikler nedeniyle yarım kalan Anıt Katlı Kavşağı inşaat çalışmaları Başkan Seçer tarafından kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Bölge halkının ve esnafının mağduriyetine çözüm üretmek için harekete geçen Başkan Seçer, firma yetkilileriyle görüşerek yarım kalan katlı kavşak inşaatının tamamlanmasını sağladı. Kavşağın yarım kalan inşaatının ücret ödenmeden kısa bir sürede tamamlanması ise Seçer’in çözüm odaklı belediyecilik anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

HALK EKMEĞE FİYAT ARTIRIMI YOK

Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla ekmeği mevcut fiyatından satışa sunmaya devam etti. Vatandaşların severek tükettiği Halk Ekmek, cüzi bir miktarla vatandaşların iftar sofralarında yerini aldı. Alınan kararla vatandaşın parası cebinde kalırken, aile ekonomisine de katkı sağlandı.

Vatandaşın temel ihtiyacı olan ekmeğe yapılan zamlar Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği Halk Ekmek ürünlerini etkilemedi. Türkiye’nin dört bir yanında ekmeğe yapılan zamlar vatandaşın belini bükerken, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mer-Ek Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmekleri zam kapsamının dışında tuttu.

Mersinlilerin ucuz ve sağlıklı ekmek tüketebilmesi için Halk Ekmek’te üretilen 250 gramlık somun ve 250 gramlık kepek ekmeği 75 kuruştan, 250 gram olan tam buğday çavdar ekmeği de 1 TL’den satılmaya devam ediyor. Vatandaşların en çok tercih ettiği 50 gramlık roll ekmek ise 20 kuruştan satılıyor.