Mersin’de ilk 100 günde neler oldu?

BirGün/MERSİN

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde halkın iradesiyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Vahap Seçer, görevinde 100. günü geride bıraktı. Başkan Seçer, 100 gün süresince adaletli, şeffaf, tasarrufa dönük ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile Mersin’de yıllardır yapılmayanları yaptı.

Mazbatasını aldığı andan itibaren kolları sıvayarak verdiği sözleri bir bir yerine getiren Başkan Seçer, ülkede yaşanan ekonomik krize ve devraldığı Büyükşehir Belediyesi’nin yüklü borcuna ve Belediye Meclisi’nden borçlanma yetkisi alamamasına rağmen mevcut kaynakların etkili ve verimli kullanılması için ilk iş olarak tasarruf tedbirlerini gündemine aldı. İhtiyaç fazlası kiralık araçları iade eden ve belediyenin mevcut kaynaklarıyla ilgili ayrıntılı envanter raporları hazırlatan Başkan Seçer, bununla da kalmayıp belediye işletmelerinin üçüncü şahıslar tarafından işletilmemesi konusundaki kararlılığıyla da Mersinliler’den takdir topladı. Belediye bünyesinde lüks sayılabilecek harcamalara da kısıtlama getiren Başkan Seçer, belediyeye ait helikopteri Hava Taksi’ye dönüştürerek, gelir elde etmek amacıyla kiralanabilmesinin de önünü açtı.

Göreve geldiğinden bu yana her alanda yaptığı tasarruflarla dikkat çeken Başkan Seçer, sadece eğitim harcamaları tasarruf tedbirlerinin dışında tuttu. Seçer’in göreve geldiği dönemde toplam 6 bin 861 üniversite öğrencisine 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 1000’er liralık öğrenim yardımı yapıldı.

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Önümüzdeki 5 yıllık sürecin yol haritasının çizileceği Stratejik Eylem Planı’nın oluşturulması aşamasında da katılımcı belediyecilik anlayışını ortaya koyan Başkan Seçer, Mersin’de bir ilk olarak stratejik eylem planı çalıştaylarını başlattı. Mersin’in yol haritasının çizileceği ve her Daire Başkanlığı’nın kendi bünyesinde yaptığı çalıştaylar kapsamında sorun ve çözümlerin belirlenmesi için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kentin tüm dinamiklerini bir araya geldi.

Dar gelirli yurttaşın yüzü güldü

Başkan Seçer, toplu taşıma ücretlerinde yaptığı indirimle de Mersinliler’in yüzünü güldürdü. Daha önce öğretmen ve öğrencilere 1.25 TL olan ulaşım ücreti 1 TL’ye indirildi. Toplu taşıma indiriminin devamında ise yurttaşlara yüzde 10, esnafa yüzde 5 oranında su indirimi yaptı. Ayrıca belediyenin ürettiği Halk Ekmek ürünlerine zam yapılmaması da Mersinliler’den takdir topladı.

‘Önce Kadınlar ve Çocuklar’

Kadın ve çocuklara pozitif ayrımcılık yapacağını her fırsatta dile getiren Seçer, Türkiye’de ilk olacak Kadın ve Çocuk Dairesi Başkanlığı’nın kurulması için ilk adımı attı. Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu’nun kurulmasıyla başlayan çalışmalar, Mersin’de birçok kadın ve çocuğun yüzünü güldürdü. Başkan Seçer’in eşi Meral Seçer’in öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Kadın ve Çocuk Grubu, kadınlar ve çocukların sosyal hayata aktif olarak katılabilmesi için çalışmalarını başlattı. Çalışma grubu kısa sürede ses getiren birçok etkinlik düzenledi. Etkinlikler, tek kuruş harcanmadan tamamen belediyenin iç dinamikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.