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22.05.2019
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Mersin’de minibüste kadına şiddet

birgun.net birgun.net

Mersin’de bir erkek, yolcu minibüsünde eşi olduğunu öne sürdüğü bir kadına saldırdı. Saldırı anları bir başka yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Olayın yaşandığı minibüsteki bir kadın yolcu tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, eşi olduğu öne sürülen bir kadını minibüsün kapısında darp etti. Kadına küfürler yağdıran şahıs, “Aç kapıyı aç” diyerek kadını yumruklamaya ve tokatlamaya devam etti.

Olay anını minibüsün arka koltuğundan cep telefonuna kaydederek sosyal medya hesabından paylaşan bir kadın, “Bu sabah yaşadığım iğrenç bir olaydan bahsedeceğim. Bu kadının 3. sayfa haberlerinden mi sesi olacağız? Müdahale ettik, hakaretlerle üstümüze yürüdü. ‘Benim karım değil mi, istediğimi yaparım’ diyerek yüzüne vurmaya devam etti” diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan videoyu paylaşan kadın, şikâyetin ardından polisin saldırganı serbest bıraktığını belirtti.

Video kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, sosyal medya kullanıcıları adamın yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

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