24.7 C
Istanbul
27.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Mersin'de Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı

Mersin’de Onur Haftası etkinlikleri yasaklandı

birgun.net birgun.net

Mersin Valiliği, 5’inci Mersin LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikleri yasakladığını duyurdu. Mersin Valiliği, bu yıl 1-7 Temmuz tarihleri arasında beşincisi düzenlenmek istenen Mersin LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini “huzur” ve “güvenlik”i gerekçe göstererek yasakladı.

Mersin Valiliği’nin yasak kararına gösterdiği gerekçeler şöyle ifade edildi:

Kamu esenliğinin ve genel asayişin devamının sağlanması suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın, vatandaşlarımızın mal ve can güvenliklerin korunması amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17’inci maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddelerine istinaden LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İntelsex) dernekleri veya benzer oluşum ve gruplar tarafından ilimizde kamuya açık alanlarda yapılması düşünülen yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand/çadır kurma, bildiri dağıtma, şenlik, festival vb. her türlü etkinlik 25 Haziran 2019 tarihinden itibaren (20) gün süreyle yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,957AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul ve Başkanlık

L. DOĞAN TILIÇ -
İSTANBUL’un yeniden seçiminin başkanlık sisteminin birinci yılına denk gelmesine ister takdir-i ilahi...
Devamını Oku

‘Topal ördek’

FİKRİ SAĞLAR -
AKP genel Başkanı 31 Mart seçimleri sonrasında yaptığı konuşmalarında, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun...
Devamını Oku

Çifte kötüye kullanım: Anayasa değişikliği ve uygulanış tarzı

İBRAHİM Ö. KABOĞLU -
16 Nisan 2017’de oylanan ve 9 Temmuz 2018’de yürürlüğe giren  Anayasa değişikliğinin...
Devamını Oku

Hangimiz gelişmiş hangimiz geri kalmış

ÖZGÜR GÜRBÜZ -
Doğa yaşayan bir varlık. Üzerinde yaşayan canlılar için sürekli temiz hava, gıda...
Devamını Oku

Sakız ağacı mitosu

MURAT YAYKIN -
Mitler bir açıklama çabası olarak türeyen, kendince nedenselliği olan söylenceler ve onu...
Devamını Oku

Bugün 23 Haziran neşe doluyor insan

NAZIM ALPMAN -
Türkiye, 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan Istanbul Belediye Başkanlığı Seçimleriyle “demokrasi”yi yeniden...
Devamını Oku

Deneme süresi 2 ayı aşamaz

HÜSEYİN İRFAN FIRAT -
SORU: İşyerinde 2 ay olan deneme süresini işçiyle yapılan özel sözleşmeyle 6...
Devamını Oku

“Babacan Erdoğan’a partinin halktan kopuş nedenlerini içeren dosya sundu”

birgun.net -
AKP'den ayrılarak Abdullah Gül önderliğinde yeni parti kurması beklenen Ali Babacan'ın AKP...
Devamını Oku

KESK İzmir: KHK’ler gidecek, biz geri döneceğiz

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLİzmir’de KHK’ler ile ihraç edilen kamu çalışanlarının yaklaşık...
Devamını Oku

İnsanlık onurunu korumak herkesin sorumluluğudur

BİRGÜN İZMİR -
Aycan Karadağ“İşkenceye Karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi