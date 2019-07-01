Mersin’de orman yangını

Mersin’in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesi Değirmendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alanda dumanları gören yurttaşların haber vermesi üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekibi olay yerine sevk edildi.

Bölgedeki evler boşaltıldı, yollar da trafiğe kapatıldı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Orman yangını, 6 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Alevlere 4 helikopter, 20 arasöz ve 6 su tankı ile müdahale edildi. Bölgede, 20 dönümlük yeşil alanın zarar gördüğü belirtildi. 10 dönüm alandaki limon, erik ve zeytin ağacı ile 10 dönümlük kızılçam ormanının yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

