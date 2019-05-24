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24.05.2019
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Mersin’de sahte doktor tespit edildi

Mersin'de Suriye vatandaşı bir kişinin kendini kadın doğum uzmanı olarak tanıttığı ve yanlış tedavi uyguladığı ortaya çıkınca sahte doktor olduğu tespit edildi. Söz konusu kişi tutuklandı.

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Mersin’de muayenehane açarak kendisini kadın doğum doktoru olarak tanıtan Mubarak A. isimli kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Mubarak A.’nın enjeksiyondan sonra meydana gelen şişkinliği, ‘hamilelik belirtisi’ olarak müjdelediği belirtildi.

Çocuk sahibi olmak için tedavi yolu arayan Suriye uyruklu 6 çift, 3 ay önce kent merkezindeki Hal Mahallesi’nde muayenehanesi bulunan ve kendini ‘kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor M.Ş.’ olarak tanıtan Mubarak A.’ya başvurdu. Tedavi sonrasında çiftlerin çocuk sahibi olacaklarını öne süren Mubarak A., toplam 16 bin TL aldığı kadınlara, içeriği bilinmeyen bir sıvı enjekte etti. Bir süre sonra kadınların vücutlarında şişme meydana gelirken Mubarak A., bu şişkinliğin hamilelik belirtisi olduğunu söyledi.

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Doktorun kendilerini dolandırdığından şüphelenen 6 kadın, polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların verdiği adrese operasyon düzenledi. Muayenehaneyi boşalttığı belirlenen Mubarak A.’nın kaçtığı, doktorluk diplomasının da olmadığı belirlenince polis tarafından yapılan araştırma sonucunda Mubarak A. kısa süre içinde yakalandı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen sahte doktor, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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