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01.04.2019
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Mersin’de Vahap Seçer zaferini ilan etti

birgun.net birgun.net

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, seçimi kazandıklarını ilan etti. Vahap Seçer, sandıkların yüzde 45’inin açıldığını ve en yakın rakibi Hamit Tuna’dan 10 puan önde olduğunu vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer, seçim sonuçlarını partisinin Mersin İl Başkanlığı’nda kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde izledi. Vahap Seçer daha sonra saat 21.00’de de Merkez Seçim Ofisi’ne geldi.

Seçer burada yaptığı konuşmada, bazı haber ajanslarının manipülasyon içeren rakamları televizyonlara servis ettiğini ancak gerçek sandık sonuçlarının televizyonlara yansıyanlardan farklı olduğunu ifade etti.

Saat 21.00 itibariyle sandıkların yüzde 45’inin açıldığını, yüzde 49 oy oranını yakaladıklarını ve en yakın rakipleri olan Hamit Tuna’dan 10 puan farkla önde olduklarını kaydeden Vahap Seçer seçim zaferini ilan etti.

Vahap Seçer, “Biz mazbatayı alana kadar bu seçim bitmemiştir. Erken kutlama yapmak doğru olmaz. İl Seçim Kurulu’na gideceğiz ve kesin sonucu aldıktan sonra açıklama yapacağım” dedi.

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