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31.03.2019
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Mersinli kadın balıkçılar: Denizde biz de varız!

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WWF-Türkiye’nin (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) desteklediği kadın balıkçılara yönelik ‘Uzatma Ağı Donamı ve Avcılığı Kursu’, Mersin’in Erdemli ilçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca liderlik ve toplumsal cinsiyet konularında atölye çalışmaları yapıldı.

Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Huriye Göncüoğlu Bodur, “Dünyada, balıkçılık sektöründe kadın varlığı sadece resmi kayıtlarda değil, sanatın, yaşamın her alanında görünür durumda. Türkiye’de ise kadın balıkçıların meslekteki varlığının bilinmesi ve karar alma süreçlerine katılımı ülkemiz ve balıkçılık adına olumlu, ancak yapacak daha çok iş var. 18 kadın balıkçının öncülüğünce başlayan bu çalışma, önce 180 kadına sonra çarpan etkisiyle 1000 kişiye ulaşarak, istihdam alanı yaratma potansiyeline sahip” dedi.

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Mersin’de uzun yıllardır balıkçılık yapan Emine Sümer, pek çok kadına ekmek kapısının açıldığını kaydederek, “Bilinçlendik, gücümüzün farkına vardık ve ‘artık biz de varız’ diyoruz. Geleceğe umutla, güvenle bakıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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Akdeniz’de balık stokları azaldı

Adana Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği 2. Başkanı Celal Safsoylu, ‘balon’ balığı ile halk arasında ‘pijamalı’ olarak bilinen istilacı balık türlerinin Akdeniz’i etkisi altına aldığını kaydetti. Safsoylu, balık stoklarında büyük oranda azalma olduğunu söyledi.

Balıkçıların hava muhalefetinden denize açılamadığını ifade eden Safsoylu, yetkililerden Ziraat Bankası’na olan mevcut kredilerin faizsiz bir yıl ötelenmesini talep ettiklerini dile getirdi.

Safsoylu, denizlerin 1 sene boyunca nadasa bırakılması gerektiğini ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Akdeniz için bunu istiyoruz. Bütün balıkçılarımız bunu istiyor. Bir yıl sonra bakalım balık popülasyonu çoğalacak mı? Çoğalmayacak mı? Yüzde yüz artacağına inanıyorum” dedi.

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