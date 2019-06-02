Mesele bir kaç ağaç değil anlamadın mı?

MUSTAFA KORKMAZ

“Yakın, yıkın, dağıtın; taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayın” talimatlarını alıp gece sabaha karşı gelmişlerdi. Yüzlerinden karanlık, ellerinden kan damlayarak yaşam alanlarını işgale kalkışmışlardı. Çimenleri ezip, çiçekleri kırmış; ağaçları kesmeye başlamışlardı. Katillerinin suratına bakan güller, dallarında solmuş; kan göllerine kök salan ağaçlar gördüklerine isyan edip, “kahrolsun” suyu damlatmıştı bedenlerinden.

O gece zulüm iyice arsızlaştı. Başıboş dolaşmaya başladı sokaklarda. Koca bir halk, korkuyla teslim alınmaya çalışıldı. Direniş meydanlarında, zalım’ın tehditlerine ve her türlü saldırılarına karşı: “Tamam” diyen halkın onurlu direnişlerinden biri daha başladı yeniden. İstiklal caddesinden, istikbale yürüyenler, demokrasinin son nefesine yetişmek için Dolmabahçe’ye indiler.

Gecelerin en koyu karanlığında, makine seslerine isyan ederek dallardan havalanan kuşlar; ıslıklarıyla, kuşattılar geceyi. Ülkenin diğer parklarına, sokaklarına doğru yayılmaya başladı türküleri. Sokak şarkıcıları bütün aletleriyle sokakları doldurdular.

En güzel yerinde bölünen rüyalar, yeniden görülmeye, koparılan düşler yeniden kurulmaya başlandı. Dostluk barınakları inşa edildi meydanlarda. Tutuşan ateşi söndürmemek için yeni umutlar dolduruldu yüreklere. Çatırdadı yeniden çam çırası gibi sokaklar. Ağaçların dallarında, kuşlara arkadaş oldu pankartlar. Duvar yazılarına bakan kalabalıklar, Haziran sıcağında esen rüzgârlarla mutluluğun gülücüklerini kondurdular dudaklarına. Zalimlerden kaçırıp, kurtardıkları umudu, buğday tanesi gibi özgürlük parklarının çimenlerine serptiler.

Fidanlar gövdelerini zalimin zulmüne siper ettiler. Ölüm oldular. Ağaçlar, sıfatlarıyla değil, ölenlerin adlarıyla anılır öldü. Yüzlerce Ali, yüzlerce Ethem, Yüzlerce Mehmet ve Berkin’in bir araya geldiği kardeşlik ormanları çoğalmaya başladı ülkenin dört bir yanında. Bütün kızıllıklarıyla silahların karşısına dikilen kadınların sessizlikleri dünyaya ses, kızıllıkları dünya kardeşliğine simge oldu.

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Kuşların cıvıltıları dondu dallarda. Zalimlerin yaptıkları karşısında, hayrete düşen sokak köpekleri dostu düşmandan ayırmasını öğrendi. “Bir avuç marjinalin(!)” sevgi dolu yüreklerine teslim ettiler yaralı ayaklarını. Başlarını dizlerine dayayıp, parçalanmış gözlerini gözlerine diktiler. Kırık bacak, kör göz; direnişin önünde yer almayı bir teşekkür borcu bildiler.

Zalimlerin suratları karadır, insana benzemezler. Ellerinde her türlü kan dökücü aletleri mutlaka vardır. Kalleştirler, sinsidirler ve çok yalancıdırlar. Çocukların kahkahalı “çıplak, çıplak” çığlıkları ondandır. Kocaman adamların, kocaman yalanlarına inanmayan çocukların, direniş meydanlarını doldurmaları da ondandır.

Gaz bulutlarını deniz sanan martılar, yaşananlara tanık olmak istemedi. Yalanlara isyan edip, Dolmabahçe’den havalandılar. Sokaklardan yükselen beş ağıdı, bir ezgiye bağlayıp. Bir daha böyle çığlıklar duyulmasın diye yıldızlara doğru uçtular. Gecelerin kâbusu olanlar, ölü toprağını üstünden silkeleyen halkın ayağa kalkışı karşısında, panik atak çocuk oldular. Kendilerini unuttular. Korku düşmeye başladı yüreklerine. Tehditlerini ve saldırılarını artırır oldular. Ölümlerin gerçekliği, kanıt kabul edilmez oldu. Yeni başlar kesmek için cesaretlendirildi cellâtlar. Her şeye rağmen türkülerden, şarkılardan kopmadan sürdürdü direnişçiler meydanlardaki varlıklarını. Ölüm oldular, zulüm gördüler. Ama haklı isyandan geri durmadılar.

“Mesele birkaç ağaç değil, anlamadın mı” sözleri yarınlarına miras kaldı.