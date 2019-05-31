Meslek odalarından Kale Kayış patronuna çağrı

İstanbul Silivri’deki Kale Kayışları Fabrikası’nda işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması ve sendikal haklarının tanınması talebiyle 100’den fazla işçinin direnişi sürerken, İstanbul Tabip Odası (İTO) ve Makina Mühendisleri Odası (MMO) patrondan görüşme talep etti.

İTO Başkanı Dr. Pınar Saip ve MMO İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, Kale Kayışları Genel Müdürlüğü’ne gönderdikleri yazıda, “Fabrikanızda çalışan işçiler ve örgütlü Petrol-İş Sendikası İTO ve MMO İstanbul Şubesi’ne yaptıkları başvuruda, işyerlerinde 6331 sayılı yasaya uygun ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ uygulama ve önlemleri bulunmadığını, bu konuda bizlerden tespit, öneri ve destek talepleri olduğunu belirtmişlerdir” dedi.

Bu başvuru üzerine işçilerle toplantı yaptıklarını ve dokümanları incelediklerini belirten Saip ve Kılıç, “Çalışan sağlığı ve çalışma ortamlarındaki koşulların düzeltilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi meslek odalarımızın önde gelen görevidir. Fabrikanızı ziyaret etmek, koşulları yerinde görmek ve sorunları siz yöneticilerle de görüşmek istemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İşçi Dayanışma Derneği de sürecin takipçisi olduklarını duyurdu.