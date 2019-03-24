Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü yargıya taşındı: Eğitim, başka kurumlara devredilemez

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) AKP iktidarların döneminde artan ve özel sektörün eğitim alanındaki etkinliğini genişleten protokollerinden yalnızca biri olan, “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü” yargıya taşındı.

Bakanlığın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile imzaladığı protokole yapılan itirazların ortak noktası, “Eğitim alanındaki inisiyatifin protokoller çerçevesinde özel sektöre bırakılması” oldu. Protokolün iptali için dava açan Eğitim İş’in dava dilekçesinde, mesleki eğitimin son yıllardaki uygulamalar ile özelleştirildiğine dikkat çekildi.



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Eğitim İş’ten yapılan açıklamada ise Denizli’de bir meslek lisesinin özel okula dönüştürüldüğü ve Antep’teki meslek liselerinin organize sanayi sitelerine devredildiği anımsatıldı. MEB ve TOBB işbirliğiyle hayata geçirilen, “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü”nün 81 ilde 81 okulu kapsadığını vurgulayan sendika, imzalanan protokolle okulların özel kurumlara devrinin önünün açılacağı ifade edildi.



‘USULE UYGUN DEĞİL’



BirGün’e konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Milli Eğitim Temel Mevzuatları içinde verilmesi gereken eğitimin, MEB’in protokolleri ile farklı bir boyuta ulaştığını söyledi. Özel kuruluşlarla imzalanan protokollerin çocukların milli eğitim kapsamından çıkmasına neden olduğunu ifade eden Yıldırım, “MEB, özel kuruluşların açtığı okullara çocukları kendi elleriyle göndermiş oluyor” dedi. Yıldırım, protokolün usule uymadığını ileri sürerek iptal edilmesi gerektiğini belirtti.