22.3 C
Istanbul
12.06.2019
Anasayfa SPOR Messi, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu

Messi, dünyanın en çok kazanan sporcusu oldu

birgun.net birgun.net

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona’da forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, 127 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu. 

Forbes dergisinin Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.

Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 127 milyon dolarlık geliriyle listede zirvede yer alırken, İtalya temsilcisi Juventus’da forma giyen Portekizli rakibi Cristiano Ronaldo ise 109 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında forma giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, 105 milyon dolarla en çok kazanan üçüncü sporcu unvanının sahibi olurken, Meksikalı boksör Canelo Alvarez ve İsviçreli tenisçi Roger Federer de listenin ilk 5’ine giren diğer sporcular oldu.

İlginizi çekebilir:  Ali Koç'tan kadro açıklaması

ABD’li tenisçi Serena Williams, 29,2 milyon dolarlık geliriyle 100 kişilik listede kendine yer bulan tek kadın sporcu oldu.

Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle:

1. Lionel Messi 127 milyon dolar

2. Cristiano Ronaldo 109 milyon dolar

3. Neymar 105 milyon dolar

4. Canelo Alvarez 94 milyon dolar

5. Roger Federer 93,4 milyon dolar

6. Russell Wilson 89,5 milyon dolar

7. Aaron Rodgers 89,3 milyon dolar

8. LeBron James 89 milyon dolar

9. Stephen Curry 79,8 milyon dolar

10. Kevin Durant 65,4 milyon dolar

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,599AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Cem Uzan’dan Erdoğan’a mesaj

birgun.net -
Fransa'da yaşayan iş insanı ve eski siyasetçi Cem Uzan, Berke Barajı’na el...
Devamını Oku

Muğla’da toplu sözleşme imzalandı

BİRGÜN İZMİR -
Muğla Büyükşehir Belediyesi Muttaş Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu...
Devamını Oku

Haziran: Emeğimize, haklarımıza ve kıdem tazminatına sahip çıkacağız

birgun.net -
Birleşik Haziran Hareketi, 15 Haziran'da DİSK'in düzenleyeceği mitinge katılacağını duyurdu.
Devamını Oku

Altın madeni suları zehirleyecek

BİRGÜN İZMİR -
BERKAY SAĞOLDünya Çevre Haftası sebebiyle Uşak’ta bir...
Devamını Oku

Çorlu tren katliamında yakınlarını kaybeden ailelere polis saldırısı

birgun.net -
Çorlu tren katliamında yaşamını yitirenlerin aileleri Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapmak...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden karne sürprizi

birgun.net -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nı tamamlayarak karnelerini alan çocuklar için birbirinden...
Devamını Oku

Rus gazeteci Golunov, özgürlüğüne kavuştu

birgun.net -
Uyuşturucu bulundurmaktan hakkında ev hapsi kararı verildikten sonra dün üzerindeki suçlamalar kaldırılan...
Devamını Oku

Mera arazileri satılmasın

BİRGÜN İZMİR -
Maliye Bakanlığı’nın Balıkesir Gönen’de köylünün mera olarak kullandığı, Hazine arazisini ihaleyle satışa...
Devamını Oku

Kıyılar halkındır ücretli olamaz

BİRGÜN İZMİR -
Çeşme’nin Azmak Koyu’nda bir şirket tarafından kapatılarak girişleri ücretli hale getirilen plaj,...
Devamını Oku

Adalet Bakanı’ndan ‘Fethullah Gülen’in iadesi’ açıklaması

birgun.net -
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ABD'den Fethullah Gülen'in iade sürecine ilişkin herhangi bir...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi