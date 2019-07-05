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06.07.2019
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Meteor düştüğüne inanılan çukur araştırılacak

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Elazığ’ın Ağın ilçesinde halk arasında “kup” adı verilen ve meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılan devasa çukurda araştırma yapılacak.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafede Şenpınar Mahallesi’ndeki tarım arazisinde yer alan, yaklaşık 500 metre çapında, 50 metre derinliğindeki çukurun halk arasında meteor düşmesi sonucu oluştuğuna inanılıyor.

Şenpınar Köyü Muhtarı Ahmet Emin Erben de çukurun ne zaman ve ne nasıl oluştuğunun kesin olarak bilinmediğini, aile büyüklerinin meteor düşmesi sonucu oluştuğunu kendilerine anlattıklarını dile getirdi. 

Çukuru görmek için mahalleye ziyaretlerin gerçekleştiğini aktaran Erben, şöyle konuştu:

“Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla meteor düşmesi sunucu oluşmuş. Burayı duyan insanlar görmeye geliyor. Koni şeklindeki devasa görüntüsüyle insanların dikkatini çekiyor. Buranın meteor düşmesi sonucu oluşup oluşmadığıyla ilgili yetkililerin bir araştırma yapmasını istiyoruz. Çevrede bundan başka bu şekilde bir çukur yok. Yıllar önce çukurun altından geçen bir dere yatağı olabileceği düşüncesiyle sondaj çalışması yapıldı ancak herhangi bir su izine de rastlanmadı. Hakikaten insanların ilgisini çeken bu yerin gizeminin ortaya çıkarılmasını istiyoruz.”

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