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22.07.2019
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde 11 kişi hastaneye kaldırıldı

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Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı’nda kaza sonucu civa dökülmesi sonucu, 11 personel tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklama göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Gözlem Sistemleri Dairesi Başkanlığı Kalibrasyon Şube Müdürlüğü Basınç Laboratuvarı’nda saat 10.30 sıralarında kaza sonucu civa döküldü. 

Olaya ilk etapta kurumun iş sağlığı ve güvenliği, ardından AFAD ekipleri müdahale etti. Kazanın meydana geldiği bölümde ortam ölçümleri yapılarak, gerekli tedbirler alındı.

Sağlık durumları iyi olan 11 personel tedbir amaçlı olarak Keçiören Meslek Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

“11 KİŞİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ, HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR”

Ankara Valiliği, olayla ilgili “22.07.2019 günü saat 12.10’da Keçiören Meteoroloji Genel Müdürlüğü Laboratuvarında oda ısısında sıvı halde bulunan 3 kg civa yere dökülmüştür. Olaydan etkilenen 11 kişi hastaneye nakledilmiş olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

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Kaynak:AA

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