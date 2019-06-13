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13.06.2019
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Meteoroloji uyardı: Öğle saatlerine dikkat

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

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13 Haziran Perşembe gününe dair günlük hava durumu tahminlerini yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Sabah saatlerinde etkisini gösterecek olan yağışlı havanın öğle saatleri itibariyle kuvvetli yağışa döneceği bilgisini paylaşan MGM, gece itibariyle bu etkinin azalacağını aktardı.

İşte, 13 Haziran Perşembe gününe dair en son hava durumu bilgileri:

Günün en son hava durumu bilgilerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, yurdun bazı bölgeleri için ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini hissettirecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Kastamonu’nun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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