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14.07.2019
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale'de kuvvetli yağış bekleniyor

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İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi’nin kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak, ilerleyen saatlerde bölge geneline yayılarak İzmir, Balıkesir ve Manisa genelinde, Aydın’ın doğu kesimlerinde, Çanakkale’nin iç kesimlerinde etkisini artıracak.

Yağışların, yerel olarak kuvvetli (20 ila 30 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların, akşam geç saatlerden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım isabet etmesi, ulaşımda aksama, yerel dolu yağışları, yağış anında kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak:AA

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